1:1
Перерыв
0:1
3' ГолСтаноевич Марко
9' Желтая карточкаШильбая Ферас
1:1
34' ГолMohammed Anas
43' Желтая карточкаБитанг Кларенс
Ход матча
3'
0:1
34'
1:1
43'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
67 Владение мячом, % 33
18
Хаттаб
Тарек
90
Самир
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хаттаб ТарекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Самир АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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-
25 Malek Allan
-
44 Tamer Saleh
-
-
-
15 Anas Hamad
-
Главный тренер: Raed Assaf
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
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Главный тренер: Ruzikul Berdiev
История личных встреч
Аль-Вехдат
Насаф
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Аль-Вехдат
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Фейсали Амман - Аль-Вехдат 1:1 Аль-Вехдат - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Аль-Вехдат 5:2 Насаф - Аль-Вехдат 2:0
Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Вехдат - Акаба 5:0 Сахаб - Аль-Вехдат 0:2 Аль-Вехдат - Аль-Джазира 1:1 Аль-Вехдат - Аль-Хуссейн II 0:0 Шабаб Аль-Ордон - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Сальт - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Маан 1:1 Аль-Джалиль - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 2:0 Аль-Рамта - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Вехдат - Аль-Бакаа 5:0 Акаба - Аль-Вехдат 1:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Сахаб 2:1 Аль-Джазира - Аль-Вехдат 0:1
Насаф
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Насаф - Аль-Садд 3:1 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:0 Насаф - Аль-Фейсали Амман 0:1 Насаф - Аль-Вехдат 2:0
Аль-Садд - Насаф 1:1 Локомотив Ташкент - Насаф 0:1 Бани Яс - Насаф 0:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:1 Навбахор - Насаф 0:0 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Локомотив Ташкент 1:3 АГМК - Насаф 0:2 Согдиана - Насаф 1:1 Насаф - Коканд 3:1 Сурхан Термез - Насаф 2:2 Аль-Мухаррак - Насаф 3:0 Согдиана - Насаф 0:1 Андижан - Насаф 1:1 Насаф - Ли Ман Уорриорс 3:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:0