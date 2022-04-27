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  3. Лига чемпионов АФК: Группа E
Аль-Вехдат
1:1
Перерыв
Насаф
0'
0:1
3' Гол
Станоевич Марко
9' Желтая карточка
Шильбая Ферас
1:1
34' Гол
Mohammed Anas
43' Желтая карточка
Битанг Кларенс

Ход матча

3'
0:1
Станоевич Марко
(Бозоров Ойбек)
9'
Шильбая Ферас
 
34'
Mohammed Anas
(Khaled Assam)
1:1
43'
Битанг Кларенс
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 67 Владение мячом, % 33
Лучшие коэффициенты
Аль-Вехдат
Ничья
Насаф
4.46
3.40
1.89
Все Коэффициенты
1
Наввас
Ахмед
16
Шильбая
Ферас
18
Хаттаб
Тарек
2
Mohammad
Hasheesh
4
Аль-Дмейри
Мохаммед
20
Битанг
Кларенс
10
Ahmed
Nawaf
Sariweh
7
Абу
Амара
Монcер
90
Самир
Ахмед
8
Khaled
Assam
21
Mohammed
Anas
35
Нематов
Абдувохид
8
Саитов
Дилшод
4
Аликулов
Хусниддин
92
Эшмурадов
Умар
7
Мухитдинов
Шароф
88
Станоевич
Марко
22
Мозговой
Акмал
10
Норчаев
Хусаин
18
Абдурахимов
Бахрам
77
Бозоров
Ойбек
9
Соловьёв
Иван
Аль-Вехдат
4-2-3-1
Насаф
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Вехдат
Насаф

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
2:0

Результаты последних матчей

Аль-Вехдат
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Фейсали Амман - Аль-Вехдат 1:1 Аль-Вехдат - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Аль-Вехдат 5:2 Насаф - Аль-Вехдат 2:0
Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Вехдат - Акаба 5:0 Сахаб - Аль-Вехдат 0:2 Аль-Вехдат - Аль-Джазира 1:1 Аль-Вехдат - Аль-Хуссейн II 0:0 Шабаб Аль-Ордон - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Сальт - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Маан 1:1 Аль-Джалиль - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 2:0 Аль-Рамта - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Вехдат - Аль-Бакаа 5:0 Акаба - Аль-Вехдат 1:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Сахаб 2:1 Аль-Джазира - Аль-Вехдат 0:1
Насаф
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Насаф - Аль-Садд 3:1 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:0 Насаф - Аль-Фейсали Амман 0:1 Насаф - Аль-Вехдат 2:0
Аль-Садд - Насаф 1:1 Локомотив Ташкент - Насаф 0:1 Бани Яс - Насаф 0:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:1 Навбахор - Насаф 0:0 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Локомотив Ташкент 1:3 АГМК - Насаф 0:2 Согдиана - Насаф 1:1 Насаф - Коканд 3:1 Сурхан Термез - Насаф 2:2 Аль-Мухаррак - Насаф 3:0 Согдиана - Насаф 0:1 Андижан - Насаф 1:1 Насаф - Ли Ман Уорриорс 3:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:0
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Битанг Кларенс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Mohammed Anas бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Шильбая Ферас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Станоевич Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аль-Вехдат
Ничья
Насаф
4.46
3.40
1.89
Все Коэффициенты
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