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  3. Лига чемпионов АФК: Группа E
Аль-Вехдат
2:2
Конец матча
Насаф
0'
0:1
3' Гол
Станоевич Марко
9' Желтая карточка
Шильбая Ферас
1:1
34' Гол
Mohammed Anas
43' Желтая карточка
Битанг Кларенс
1:2
59' Гол
Норчаев Хусаин
2:2
82' Гол
Mohannad Abu Taha
90'+5

Ход матча

3'
0:1
Станоевич Марко
(Бозоров Ойбек)
9'
Шильбая Ферас
 
34'
Mohammed Anas
(Khaled Assam)
1:1
43'
Битанг Кларенс
 
59'
1:2
Норчаев Хусаин
61'
Anas Hamad
Khaled Assam
 
63'
 
Sukhrob Nurulloev
Соловьёв Иван
63'
 
Смайлагич Семир
Норчаев Хусаин
75'
Mohannad Abu Taha
Абу Амара Монcер
 
75'
Хайкал Ахмед
Ahmed Nawaf Sariweh
 
82'
Mohannad Abu Taha
2:2
90'
 
Murodbek Rakhmatov
Абдурахимов Бахрам

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 64 Владение мячом, % 36
1
Наввас
Ахмед
16
Шильбая
Ферас
18
Хаттаб
Тарек
2
Mohammad
Hasheesh
4
Аль-Дмейри
Мохаммед
20
Битанг
Кларенс
10
Ahmed
Nawaf
Sariweh
7
Абу
Амара
Монcер
90
Самир
Ахмед
8
Khaled
Assam
21
Mohammed
Anas
35
Нематов
Абдувохид
8
Саитов
Дилшод
4
Аликулов
Хусниддин
92
Эшмурадов
Умар
7
Мухитдинов
Шароф
88
Станоевич
Марко
22
Мозговой
Акмал
10
Норчаев
Хусаин
18
Абдурахимов
Бахрам
77
Бозоров
Ойбек
9
Соловьёв
Иван
Аль-Вехдат
4-2-3-1
Насаф
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Вехдат
Насаф

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
2:0

Результаты последних матчей

Аль-Вехдат
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Фейсали Амман - Аль-Вехдат 1:1 Аль-Вехдат - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Аль-Вехдат 5:2 Насаф - Аль-Вехдат 2:0
Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Вехдат - Акаба 5:0 Сахаб - Аль-Вехдат 0:2 Аль-Вехдат - Аль-Джазира 1:1 Аль-Вехдат - Аль-Хуссейн II 0:0 Шабаб Аль-Ордон - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Сальт - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Маан 1:1 Аль-Джалиль - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 2:0 Аль-Рамта - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Вехдат - Аль-Бакаа 5:0 Акаба - Аль-Вехдат 1:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Сахаб 2:1 Аль-Джазира - Аль-Вехдат 0:1
Насаф
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Насаф - Аль-Садд 3:1 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:0 Насаф - Аль-Фейсали Амман 0:1 Насаф - Аль-Вехдат 2:0
Аль-Садд - Насаф 1:1 Локомотив Ташкент - Насаф 0:1 Бани Яс - Насаф 0:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:1 Навбахор - Насаф 0:0 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Локомотив Ташкент 1:3 АГМК - Насаф 0:2 Согдиана - Насаф 1:1 Насаф - Коканд 3:1 Сурхан Термез - Насаф 2:2 Аль-Мухаррак - Насаф 3:0 Согдиана - Насаф 0:1 Андижан - Насаф 1:1 Насаф - Ли Ман Уорриорс 3:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:0
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Битанг Кларенс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Mohammed Anas бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Шильбая Ферас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Станоевич Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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