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  3. Лига чемпионов АФК: Группа G
Мельбурн Сити
0:0
Первый тайм: 45+'
Бангкок Гласс
0'
21' Желтая карточка
Pathompol Charoenrattanapirom
36' Желтая карточка
Taras Gomulka
45'+1

Ход матча

21'
 
Pathompol Charoenrattanapirom
36'
Taras Gomulka
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Бангкок Гласс
2.44
3.30
2.93
Все Коэффициенты
1
Гловер
Том
6
Дженкинсон
Карл
5
Гриффитс
Ростин
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
16
Taras
Gomulka
18
Меткалф
Коннор
15
Нэббаут
Эндрю
23
Тилио
Марко
38
Jordan
Bos
9
Макларен
Джейми
26
Kittipong
Phuthawchueak
16
Jakkaphan
Praisuwan
17
Фанди
Ирфан
30
Туньес
Андрес
13
Фумифа
Эрнесто
18
Pathompol
Charoenrattanapirom
6
Юен
Сарач
24
Chatmongkol
Thongkiri
22
Worachit
Kanitsribampen
99
Фанди
Ихсан
10
Теерасил
Дангда
Мельбурн Сити
4-2-3-1
Бангкок Гласс
4-4-2

История личных встреч

Мельбурн Сити
Бангкок Гласс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:1

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0
Бангкок Гласс
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Керес-Негрос - Бангкок Гласс 1:3 Бангкок Гласс - Керес-Негрос 5:0 Чоннам Дрэгонс - Бангкок Гласс 0:2 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1
Бангкок Гласс - Накхонратчасима 3:0 Бангкок Гласс - Прачуап 7:2 Бангкок Гласс - Порт 2:1 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:1 Самут Пракан Сити - Бангкок Гласс 0:3 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 1:1 Бангкок Гласс - Супханбури 2:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 1:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 1:2 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чиангмай Юнайтед 4:1 Бангкок Гласс - Нонгбуа 1:1 Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Ратчабури - Бангкок Гласс 1:1 Прачуап - Бангкок Гласс 0:0 Порт - Бангкок Гласс 1:0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    Taras Gomulka получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Pathompol Charoenrattanapirom получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Бангкок Гласс
2.44
3.30
2.93
Все Коэффициенты
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Бангкок Гласс

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