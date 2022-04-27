  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК: Группа G
Мельбурн Сити
0:0
Конец матча
Бангкок Гласс
0'
21' Желтая карточка
Pathompol Charoenrattanapirom
36' Желтая карточка
Taras Gomulka
85' Желтая карточка
Гриффитс Ростин
85' Желтая карточка
Worachit Kanitsribampen
90' Желтая карточка
Джеймисон Скотт
90'+4

Ход матча

21'
 
Pathompol Charoenrattanapirom
36'
Taras Gomulka
 
46'
 
Diogo I
Фанди Ихсан
65'
 
Apisit Sorada
Фумифа Эрнесто
78'
 
Chenrop Samphaodi
Теерасил Дангда
79'
 
Surachart Sareepim
Pathompol Charoenrattanapirom
85'
Гриффитс Ростин
 
85'
 
Worachit Kanitsribampen
90'
 
Пурисай Суманья
Jakkaphan Praisuwan
90'
Джеймисон Скотт
 
90'
Jordi Valadon
Тилио Марко
 
90'
Цолаковски Стефан
Нэббаут Эндрю
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 7
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Гловер
Том
6
Дженкинсон
Карл
5
Гриффитс
Ростин
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
16
Taras
Gomulka
18
Меткалф
Коннор
15
Нэббаут
Эндрю
23
Тилио
Марко
38
Jordan
Bos
9
Макларен
Джейми
26
Kittipong
Phuthawchueak
16
Jakkaphan
Praisuwan
17
Фанди
Ирфан
30
Туньес
Андрес
13
Фумифа
Эрнесто
18
Pathompol
Charoenrattanapirom
6
Юен
Сарач
24
Chatmongkol
Thongkiri
22
Worachit
Kanitsribampen
99
Фанди
Ихсан
10
Теерасил
Дангда
Мельбурн Сити
4-2-3-1
Бангкок Гласс
4-4-2

История личных встреч

Мельбурн Сити
Бангкок Гласс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:1

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0
Бангкок Гласс
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Керес-Негрос - Бангкок Гласс 1:3 Бангкок Гласс - Керес-Негрос 5:0 Чоннам Дрэгонс - Бангкок Гласс 0:2 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1
Бангкок Гласс - Накхонратчасима 3:0 Бангкок Гласс - Прачуап 7:2 Бангкок Гласс - Порт 2:1 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:1 Самут Пракан Сити - Бангкок Гласс 0:3 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 1:1 Бангкок Гласс - Супханбури 2:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 1:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 1:2 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чиангмай Юнайтед 4:1 Бангкок Гласс - Нонгбуа 1:1 Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Ратчабури - Бангкок Гласс 1:1 Прачуап - Бангкок Гласс 0:0 Порт - Бангкок Гласс 1:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Taras Gomulka получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Pathompol Charoenrattanapirom получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мельбурн Сити 0:0 Бангкок Гласс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 