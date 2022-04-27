0:0
Конец матча
21' Желтая карточкаPathompol Charoenrattanapirom
36' Желтая карточкаTaras Gomulka
85' Желтая карточкаГриффитс Ростин
85' Желтая карточкаWorachit Kanitsribampen
90' Желтая карточкаДжеймисон Скотт
Ход матча
36'
46'
85'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 7
-
5 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
48 Владение мячом, % 52
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
38
Jordan
Bos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
-
38 Jordan BosПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Jordon Hall
-
37 Max Caputo
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фанди ИрфанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фанди ИхсанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Diogo I
-
-
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Главный тренер: Makoto Teguramori
История личных встреч
Мельбурн Сити
Бангкок Гласс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0
Бангкок Гласс
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Керес-Негрос - Бангкок Гласс 1:3 Бангкок Гласс - Керес-Негрос 5:0 Чоннам Дрэгонс - Бангкок Гласс 0:2 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1
Бангкок Гласс - Накхонратчасима 3:0 Бангкок Гласс - Прачуап 7:2 Бангкок Гласс - Порт 2:1 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:1 Самут Пракан Сити - Бангкок Гласс 0:3 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 1:1 Бангкок Гласс - Супханбури 2:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 1:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 1:2 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чиангмай Юнайтед 4:1 Бангкок Гласс - Нонгбуа 1:1 Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Ратчабури - Бангкок Гласс 1:1 Прачуап - Бангкок Гласс 0:0 Порт - Бангкок Гласс 1:0