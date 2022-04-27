0:0
Перерыв
21' Желтая карточкаKieran Hayes
Ход матча
21'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
64 Владение мячом, % 36
31
Ким
Да-Соль
55
Ho-Jung
Choi
30
Хан
О
Ган
77
Tae-Hyun
Kim
16
Hu-Kwon
Lee
99
Jung-Min
Lee
28
Matt
Silva
19
Дайзон
Курт
17
Ivan
Ouano
- Основной состав
-
31 Ким Да-СольВратарь
-
55 Ho-Jung ChoiЗащитник
-
30 Хан О ГанЗащитник
- Защитник
-
77 Tae-Hyun KimПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Hu-Kwon LeeНападающий
- Нападающий
-
99 Jung-Min LeeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Yuhei SatoПолузащитник
- Нападающий
-
18 Пак Ин-ХёкНападающий
-
66 Сон Хо-ЧунНападающий
-
21 Chan-Sig Oh
-
-
27 Young-Uk Kim
-
-
Главный тренер: Kyeong-Jun Jeon
- Основной состав
-
28 Matt SilvaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дайзон КуртПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ivan OuanoНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
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Главный тренер: Jason Withe
История личных встреч
Чоннам Дрэгонс
Керес-Негрос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Чоннам Дрэгонс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Чоннам Дрэгонс - Бангкок Гласс 0:2 Керес-Негрос - Чоннам Дрэгонс 0:1
Кванджу - Чоннам Дрэгонс 1:0 Чоннам Дрэгонс - Тэджон Ситизен 0:1 Чоннам Дрэгонс - Сеул Е-Лэнд 1:1 Чоннам Дрэгонс - Ансан Гринерз 1:1 Пусан Айпарк - Чоннам Дрэгонс 0:2 Чоннам Дрэгонс - Пучхон 2:1 Кённам - Чоннам Дрэгонс 1:2 Чоннам Дрэгонс - Асан Мугунгва 0:0 Чоннам Дрэгонс - Кимпхо Ситизен 0:2 Анян - Чоннам Дрэгонс 1:0 Тэгу - Чоннам Дрэгонс 3:4 Чоннам Дрэгонс - Тэгу 0:1 Тэджон Ситизен - Чоннам Дрэгонс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Ансан Гринерз 2:3 Ульсан Хёндэ - Чоннам Дрэгонс 1:2 Санджу Санму - Чоннам Дрэгонс 3:1
Керес-Негрос
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Керес-Негрос - Бангкок Гласс 1:3 Бангкок Гласс - Керес-Негрос 5:0 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Керес-Негрос - Чоннам Дрэгонс 0:1
Керес-Негрос - Тэгу 0:4 Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3 Керес-Негрос - Кавасаки Фронтале 0:2 Кавасаки Фронтале - Керес-Негрос 8:0 Тэгу - Керес-Негрос 7:0 Керес-Негрос - Бэйцзин Гоань 1:1 Керес-Негрос - Кайя 1:2 Керес-Негрос - Сталлион Лагуна 7:1 Maharlika - Керес-Негрос 0:10 Мендиола - Керес-Негрос 0:6 Керес-Негрос - Azkals Development Team 1:0 Керес-Негрос - Бали Юнайтед 4:0 Керес-Негрос - Тхан Куангнинь 2:2 Керес-Негрос - Свайриенг 4:0 Токио - Керес-Негрос 2:0 Порт - Керес-Негрос 0:1