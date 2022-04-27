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  3. Лига чемпионов АФК: Группа G
Чоннам Дрэгонс
0:0
Перерыв
Керес-Негрос
0'
21' Желтая карточка
Kieran Hayes

Ход матча

21'
 
Kieran Hayes
36'
 
Dean Ebarle
Pocholo Bugas

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Чоннам Дрэгонс
Ничья
Керес-Негрос
1.32
6.05
9.50
Все Коэффициенты
31
Ким
Да-Соль
55
Ho-Jung
Choi
30
Хан
О
Ган
4
Jung-Won
Choi
77
Tae-Hyun
Kim
39
Seong-Jin
Choi
45
Seung-Min
Jeon
7
Chan-Wool
Im
16
Hu-Kwon
Lee
9
Качарава
Ника
99
Jung-Min
Lee
28
Matt
Silva
88
William
Grierson
22
Jordan
Jarvis
23
Alan
Robertson
14
Hikaru
Minegishi
19
Дайзон
Курт
10
Andreas
Esswein
6
Джурабаев
Амирбек
13
Pocholo
Bugas
8
Kieran
Hayes
17
Ivan
Ouano
Чоннам Дрэгонс
3-4-3
Керес-Негрос
4-4-2

История личных встреч

Чоннам Дрэгонс
Керес-Негрос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:1

Результаты последних матчей

Чоннам Дрэгонс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Чоннам Дрэгонс - Бангкок Гласс 0:2 Керес-Негрос - Чоннам Дрэгонс 0:1
Кванджу - Чоннам Дрэгонс 1:0 Чоннам Дрэгонс - Тэджон Ситизен 0:1 Чоннам Дрэгонс - Сеул Е-Лэнд 1:1 Чоннам Дрэгонс - Ансан Гринерз 1:1 Пусан Айпарк - Чоннам Дрэгонс 0:2 Чоннам Дрэгонс - Пучхон 2:1 Кённам - Чоннам Дрэгонс 1:2 Чоннам Дрэгонс - Асан Мугунгва 0:0 Чоннам Дрэгонс - Кимпхо Ситизен 0:2 Анян - Чоннам Дрэгонс 1:0 Тэгу - Чоннам Дрэгонс 3:4 Чоннам Дрэгонс - Тэгу 0:1 Тэджон Ситизен - Чоннам Дрэгонс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Ансан Гринерз 2:3 Ульсан Хёндэ - Чоннам Дрэгонс 1:2 Санджу Санму - Чоннам Дрэгонс 3:1
Керес-Негрос
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Керес-Негрос - Бангкок Гласс 1:3 Бангкок Гласс - Керес-Негрос 5:0 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Керес-Негрос - Чоннам Дрэгонс 0:1
Керес-Негрос - Тэгу 0:4 Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3 Керес-Негрос - Кавасаки Фронтале 0:2 Кавасаки Фронтале - Керес-Негрос 8:0 Тэгу - Керес-Негрос 7:0 Керес-Негрос - Бэйцзин Гоань 1:1 Керес-Негрос - Кайя 1:2 Керес-Негрос - Сталлион Лагуна 7:1 Maharlika - Керес-Негрос 0:10 Мендиола - Керес-Негрос 0:6 Керес-Негрос - Azkals Development Team 1:0 Керес-Негрос - Бали Юнайтед 4:0 Керес-Негрос - Тхан Куангнинь 2:2 Керес-Негрос - Свайриенг 4:0 Токио - Керес-Негрос 2:0 Порт - Керес-Негрос 0:1
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 36'
    Pocholo Bugas уходит с поля. Dean Ebarle выходит вместо него
  • Желтая карточка
    21'
    Kieran Hayes получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Чоннам Дрэгонс
Ничья
Керес-Негрос
1.32
6.05
9.50
Все Коэффициенты
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Чоннам Дрэгонс
Керес-Негрос

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