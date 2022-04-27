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  3. Беларусь: Кубок: 1/2 финала
Витебск
 
Позже
Гомель
Прогнозы 107
Витебск 40.2% (43)
X 33.6% (36)
Гомель 26.2% (28)
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Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Витебск
Гомель

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

К
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Результаты последних матчей

Витебск
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Белшина - Витебск 2:2 Витебск - Славия Мозырь 0:3 Арсенал Дзержинск - Витебск 0:0 Гомель - Витебск 2:0
Витебск - Минск 1:1 Энергетик-БГУ - Витебск 3:1 БАТЭ - Витебск 4:0 Витебск - Спутник 3:0 Рух Брест - Витебск 2:0 Витебск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Витебск 2:0 Витебск - Ислочь 0:4 Энергетик-БГУ - Витебск 2:2 Витебск - Минск 3:1 Гомель - Витебск 4:1 Витебск - Динамо-Брест 3:1 Слуцк - Витебск 1:2 Витебск - Славия Мозырь 2:2 Витебск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо Минск - Витебск 3:1
Гомель
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
БАТЭ - Гомель 2:1 Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Белшина - Гомель 2:3 Гомель - Витебск 2:0
Гомель - Славия Мозырь 0:2 Арсенал Дзержинск - Гомель 1:2 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Гомель - Сморгонь 0:0 Ислочь - Гомель 1:2 Гомель - Шахтёр Солигорск 2:3 Гомель - Энергетик-БГУ 4:0 Минск - Гомель 0:0 Гомель - Славия Мозырь 3:0 Гомель - Динамо-Брест 0:0 Слуцк - Гомель 1:4 Гомель - Витебск 4:1 Торпедо-БелАЗ - Гомель 0:1 Гомель - Динамо Минск 2:0 Неман - Гомель 1:0 Гомель - БАТЭ 2:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Витебск - Гомель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 апреля 2022, осталось 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 107
    Витебск 40.2% (43)
    X 33.6% (36)
    Гомель 26.2% (28)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Витебск - Гомель онлайн

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    Прогнозы на матч Витебск - Гомель

    Исход игры
    Витебск
    41% (43)
    Ничья
    33.3% (35)
    Гомель
    25.7% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.02% (33)
    Меньше
    65.98% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    64.95% (63)
    Нет
    35.05% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.5% (31)
    1:0 Витебск
    18.1% (19)
    2:1 Витебск
    17.1% (18)
    1:2 Гомель
    13.3% (14)
    0:1 Гомель
    7.6% (8)
    0:2 Гомель
    2.9% (3)
    2:0 Витебск
    1.9% (2)
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    Витебск
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