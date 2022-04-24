История личных встреч
Витебск
Гомель
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Витебск
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Белшина - Витебск 2:2 Витебск - Славия Мозырь 0:3 Арсенал Дзержинск - Витебск 0:0 Гомель - Витебск 2:0
Витебск - Минск 1:1 Энергетик-БГУ - Витебск 3:1 БАТЭ - Витебск 4:0 Витебск - Спутник 3:0 Рух Брест - Витебск 2:0 Витебск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Витебск 2:0 Витебск - Ислочь 0:4 Энергетик-БГУ - Витебск 2:2 Витебск - Минск 3:1 Гомель - Витебск 4:1 Витебск - Динамо-Брест 3:1 Слуцк - Витебск 1:2 Витебск - Славия Мозырь 2:2 Витебск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо Минск - Витебск 3:1
Гомель
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
БАТЭ - Гомель 2:1 Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Белшина - Гомель 2:3 Гомель - Витебск 2:0
Гомель - Славия Мозырь 0:2 Арсенал Дзержинск - Гомель 1:2 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Гомель - Сморгонь 0:0 Ислочь - Гомель 1:2 Гомель - Шахтёр Солигорск 2:3 Гомель - Энергетик-БГУ 4:0 Минск - Гомель 0:0 Гомель - Славия Мозырь 3:0 Гомель - Динамо-Брест 0:0 Слуцк - Гомель 1:4 Гомель - Витебск 4:1 Торпедо-БелАЗ - Гомель 0:1 Гомель - Динамо Минск 2:0 Неман - Гомель 1:0 Гомель - БАТЭ 2:2
Прогнозы на матч Витебск - Гомель
Исход игры
Витебск
55.9% (19)
Ничья
26.5% (9)
Гомель
17.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
39.39% (13)
Меньше
60.61% (20)
Обе команды забьют
Да
63.64% (21)
Нет
36.36% (12)
Популярный счёт
1:0 Витебск
26.5% (9)
1:1 Ничья
26.5% (9)
2:1 Витебск
26.5% (9)
1:2 Гомель
8.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!