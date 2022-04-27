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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Аустрия Клагенфурт
0' 6'
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Аустрия Клагенфурт
1.54
4.40
6.10
Все Коэффициенты
45
Хедль
Никлас
22
Стойкович
Филип
4
Айву
Эмануэль
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
16
Петрович
Деян
5
Любичич
Роберт
10
Демир
Юсуф
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
27
Грюлль
Марко
38
Дрёйф
Ферди
13
Менцель
Филлип
5
Блауэнштайнер
Микаэль
8
Kosmas
Gezos
63
Ivan
Saravanja
33
Шумахер
Тилль
4
Patrick
Greil
14
Christopher
Cvetko
6
Maximiliano
Moreira
12
Alexander
Timossi
Andersson
32
Пинк
Маркус
7
Florian
Jaritz
Рапид Вена
4-2-3-1
Аустрия Клагенфурт
4-3-3

История личных встреч

Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

БЧГ
1:3
Б
3:0
Б
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 2 0.33
Циммерманн Бернхард 2 0.33
Грюлль Марко 1 0.17
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.17
Любичич Роберт 1 0.17
Савич Драголюб 1 0.17
Демир Юсуф 1 0.17
Nicolas Binder 0 0
Шик Торстен 0 0
Петрович Деян 0 0
Martin Moormann 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 3 0.5
Florian Jaritz 2 0.33
Alexander Timossi Andersson 1 0.17
Turgay Gemicibasi 1 (1) 0.17
Шумахер Тилль 0 0
Patrick Greil 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виммер Кевин 2 0
Стойкович Филип 2 0
Грюлль Марко 2 0
Martin Moormann 2 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Любичич Роберт 1 0
Циммерманн Бернхард 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 1 2
Maximiliano Moreira 2 0
Kosmas Gezos 2 0
Christopher Cvetko 2 0
Alexander Timossi Andersson 2 0
Patrick Greil 2 0
Реп Райко 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Lukas Fridrikas 1 0
Ivan Saravanja 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
3
43%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
3
18%
16-30
1
13%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
38%
5
29%
29%
61-75
1
13%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1
Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 7 6 1 0 20 - 3 46
2. Штурм 0:0 7 4 2 1 9 - 4 32
3. Рапид Вена 0:0 7 2 3 2 9 - 8 24
4. Аустрия Вена 0:0 7 1 3 3 5 - 11 22
5. Вольфсбергер 0:0 7 1 1 5 7 - 14 22
6. Аустрия Клагенфурт 0:0 7 1 2 4 7 - 17 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 3 3 0 0 8 - 1 36
2. Аустрия Вена 0:0 3 1 1 1 4 - 4 20
3. Аустрия Клагенфурт 0:0 3 0 0 3 3 - 12 15
4. Штурм 0:0 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Рапид Вена 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Вольфсбергер 0:0 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 0:0 3 1 1 1 3 - 2 22
2. Вольфсбергер 0:0 3 1 0 2 5 - 6 21
3. Рапид Вена 0:0 3 1 0 2 5 - 5 18
4. Ред Булл Зальцбург 0:0 4 3 1 0 12 - 2 10
5. Аустрия Клагенфурт 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
6. Аустрия Вена 0:0 4 0 2 2 1 - 7 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Аустрия Клагенфурт
1.54
4.40
6.10
Все Коэффициенты
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Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт

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