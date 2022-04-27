Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Альянц
45
Хедль
Никлас
10
Демир
Юсуф
27
Грюлль
Марко
38
Дрёйф
Ферди
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрёйф Ферди
|2
|0.33
|Циммерманн Бернхард
|2
|0.33
|Грюлль Марко
|1
|0.17
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0.17
|Любичич Роберт
|1
|0.17
|Савич Драголюб
|1
|0.17
|Демир Юсуф
|1
|0.17
|Nicolas Binder
|0
|0
|Шик Торстен
|0
|0
|Петрович Деян
|0
|0
|Martin Moormann
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|3
|0.5
|Florian Jaritz
|2
|0.33
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0.17
|Turgay Gemicibasi
|1 (1)
|0.17
|Шумахер Тилль
|0
|0
|Patrick Greil
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виммер Кевин
|2
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Martin Moormann
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Циммерманн Бернхард
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|1
|2
|Maximiliano Moreira
|2
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Christopher Cvetko
|2
|0
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0
|Patrick Greil
|2
|0
|Реп Райко
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Lukas Fridrikas
|1
|0
|Ivan Saravanja
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
3
43%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
3
18%
16-30
1
13%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
38%
5
29%
29%
61-75
1
13%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1
Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|7
|6
|1
|0
|20 - 3
|46
|2.
|Штурм
|0:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|32
|3.
|Рапид Вена
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|24
|4.
|Аустрия Вена
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|22
|5.
|Вольфсбергер
|0:0
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|22
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|36
|2.
|Аустрия Вена
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|15
|4.
|Штурм
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Рапид Вена
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|Вольфсбергер
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|22
|2.
|Вольфсбергер
|0:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|21
|3.
|Рапид Вена
|0:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|18
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|6.
|Аустрия Вена
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2