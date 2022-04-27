Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Альянц
11' Желтая карточкаChristopher Cvetko
11' Желтая карточкаMaximiliano Moreira
60' Желтая карточкаГрюлль Марко
0:1
70' ГолFlorian Jaritz
75' Желтая карточкаЛюбичич Роберт
1:1
78' ГолДрёйф Ферди
81' Красная карточкаХедль Никлас
1:2
84' ПенальтиTurgay Gemicibasi
2:2
88' ГолДрёйф Ферди
90' Желтая карточкаTurgay Gemicibasi
Ход матча
60'
70'
75'
78'
81'
84'
88'
2:2
45
Хедль
Никлас
10
Демир
Юсуф
27
Грюлль
Марко
38
Дрёйф
Ферди
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрёйф Ферди
|4
|0.57
|Циммерманн Бернхард
|2
|0.29
|Грюлль Марко
|1
|0.14
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0.14
|Любичич Роберт
|1
|0.14
|Савич Драголюб
|1
|0.14
|Демир Юсуф
|1
|0.14
|Nicolas Binder
|0
|0
|Шик Торстен
|0
|0
|Петрович Деян
|0
|0
|Martin Moormann
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Florian Jaritz
|3
|0.43
|Пинк Маркус
|3
|0.43
|Turgay Gemicibasi
|2 (2)
|0.29
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0.14
|Maximiliano Moreira
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
|Patrick Greil
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грюлль Марко
|3
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Любичич Роберт
|2
|0
|Martin Moormann
|2
|0
|Хедль Никлас
|0
|1
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Циммерманн Бернхард
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|2
|2
|Maximiliano Moreira
|3
|0
|Christopher Cvetko
|3
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0
|Patrick Greil
|2
|0
|Реп Райко
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Lukas Fridrikas
|1
|0
|Ivan Saravanja
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
67%
1
17%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
45%
1
11%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
16%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
4
40%
5
26%
61-75
2
20%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1
Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|0
|1
|21 - 5
|45
|2.
|Штурм
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|34
|3.
|Рапид Вена
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|24
|4.
|Аустрия Вена
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|22
|5.
|Вольфсбергер
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|22
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|36
|2.
|Аустрия Вена
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|15
|4.
|Штурм
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|5.
|Рапид Вена
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|Вольфсбергер
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|22
|2.
|Вольфсбергер
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|21
|3.
|Рапид Вена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|18
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|13 - 4
|9
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|6.
|Аустрия Вена
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2