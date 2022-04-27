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Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
Штурм
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0' 7'
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Ред Булл Зальцбург
3.38
3.68
2.13
Все Коэффициенты
27
Зибенхандль
Йорг
17
Йегер
Лукас
42
David
Affengruber2
6
Боркович
Александар
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
30
Любич
Иван
19
Куэн
Андреас
15
Ньянгбо
Догбол
11
Саркария
Манприт
13
Янтшер
Якоб
18
Кён
Филипп
2
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
4
Пёнтковски
Камиль
39
Вебер
Максимилиан
95
Бернардо
Фернандес
7
Капальдо
Николас
13
Зайвальд
Николас
14
Кьергаард
Мауриц
11
Ааронсон
Бренден
9
Адаму
Чуквубике
30
Сеско
Бенджамин
Штурм
4-3-1-2
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Штурм
Ред Булл Зальцбург

21 матч

52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
61.9%
10 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
9 побед 12 ничьих 0 побед

41 матч

9.8%
90.2%
0 побед 4 ничьи 37 побед

Первый тайм

31.7%
68.3%
0 побед 13 ничьих 26 побед

Второй тайм

17.1%
82.9%
0 побед 7 ничьих 34 победы

62 матча

17.7%
22.6%
59.7%
11 побед 14 ничьих 37 побед

Первый тайм

16.1%
41.9%
42%
10 побед 26 ничьих 26 побед

Второй тайм

14.5%
30.6%
54.9%
9 побед 19 ничьих 34 победы

История матчей

БЧГ
1:0
Б
4:1
Б
1:3
БЧГ
1:3
БЧГ
3:1
К
0:4
Б
2:1
Б
1:3
Б
5:2
Б
1:5
Б
2:0
Б
1:1
БЧГ
1:2
БЧГ
3:1
Б
0:0
Б
1:2
К
1:0
Б
4:1
Б
2:4
Б
5:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:0
К
0:1
Б
3:1
Б
2:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:2
Б
1:4
Б
1:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:2
Б
0:2
Б(M
2:2
Б(M
0:0
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:3
Б(M
2:1
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
0:2
Б(M
3:0
К
2:0
Б(M
0:0
Б(M
4:2
Б(M
2:0
Б(M
2:1
Б(M
3:1
Б(M
2:2
Б(M
3:0
Б(M
1:1
Б(M
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саркария Манприт 4 (1) 0.57
Горенц-Станкович Йон 2 0.29
Хёйлунн Расмус 2 0.29
Янтшер Якоб 1 0.14
Китеишвили Отар 0 0
Прасс Александр 0 0
David Affengruber2 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шушич Лука 5 0.71
Окафор Ноа 2 0.29
Адейеми Карим 2 (1) 0.29
Вебер Максимилиан 2 0.29
Кьергаард Мауриц 2 0.29
Адаму Чуквубике 2 0.29
Кристенсен Расмус 1 0.14
Камара Мохамед VII 1 (1) 0.14
Юнузович Златко 1 0.14
Сеско Бенджамин 1 0.14
Ааронсон Бренден 1 (1) 0.14
Зайвальд Николас 0 0
Капальдо Николас 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёйлунн Расмус 3 0
Вютрих Грегори 1 1
Горенц-Станкович Йон 2 0
Данте Амаду 2 0
Янтшер Якоб 1 0
Хирлендер Штефан 1 0
Йегер Лукас 1 0
David Affengruber2 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 3 0
Вебер Максимилиан 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Адейеми Карим 1 0
Капальдо Николас 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Шушич Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
20
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
3
33%
4
20%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
2
22%
4
20%
46-60
3
33%
3
15%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Штурм 0:2
Штурм - Капфенберг 3:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Рид - Штурм 2:2 Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 7 6 1 0 20 - 3 46
2. Штурм 0:0 7 4 2 1 9 - 4 32
3. Рапид Вена 0:0 7 2 3 2 9 - 8 24
4. Аустрия Вена 0:0 7 1 3 3 5 - 11 22
5. Вольфсбергер 0:0 7 1 1 5 7 - 14 22
6. Аустрия Клагенфурт 0:0 7 1 2 4 7 - 17 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 3 3 0 0 8 - 1 36
2. Аустрия Вена 0:0 3 1 1 1 4 - 4 20
3. Аустрия Клагенфурт 0:0 3 0 0 3 3 - 12 15
4. Штурм 0:0 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Рапид Вена 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Вольфсбергер 0:0 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 0:0 3 1 1 1 3 - 2 22
2. Вольфсбергер 0:0 3 1 0 2 5 - 6 21
3. Рапид Вена 0:0 3 1 0 2 5 - 5 18
4. Ред Булл Зальцбург 0:0 4 3 1 0 12 - 2 10
5. Аустрия Клагенфурт 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
6. Аустрия Вена 0:0 4 0 2 2 1 - 7 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Ред Булл Зальцбург
3.38
3.68
2.13
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Штурм 0:0 Ред Булл Зальцбург онлайн

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Ред Булл Зальцбург

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