Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Merkur-Arena
17
Йегер
Лукас
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
19
Куэн
Андреас
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
История личных встреч
Штурм
Ред Булл Зальцбург
21 матч
52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
61.9%
10 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
9 побед 12 ничьих 0 побед
41 матч
9.8%
90.2%
0 побед 4 ничьи 37 побед
Первый тайм
31.7%
68.3%
0 побед 13 ничьих 26 побед
Второй тайм
17.1%
82.9%
0 побед 7 ничьих 34 победы
62 матча
17.7%
22.6%
59.7%
11 побед 14 ничьих 37 побед
Первый тайм
16.1%
41.9%
42%
10 побед 26 ничьих 26 побед
Второй тайм
14.5%
30.6%
54.9%
9 побед 19 ничьих 34 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.57
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.29
|Хёйлунн Расмус
|2
|0.29
|Янтшер Якоб
|1
|0.14
|Китеишвили Отар
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
|David Affengruber2
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шушич Лука
|5
|0.71
|Окафор Ноа
|2
|0.29
|Адейеми Карим
|2 (1)
|0.29
|Вебер Максимилиан
|2
|0.29
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.29
|Адаму Чуквубике
|2
|0.29
|Кристенсен Расмус
|1
|0.14
|Камара Мохамед VII
|1 (1)
|0.14
|Юнузович Златко
|1
|0.14
|Сеско Бенджамин
|1
|0.14
|Ааронсон Бренден
|1 (1)
|0.14
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Капальдо Николас
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёйлунн Расмус
|3
|0
|Вютрих Грегори
|1
|1
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0
|Данте Амаду
|2
|0
|Янтшер Якоб
|1
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Йегер Лукас
|1
|0
|David Affengruber2
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|3
|0
|Вебер Максимилиан
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|Адейеми Карим
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Шушич Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
9
20
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
3
33%
4
20%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
2
22%
4
20%
46-60
3
33%
3
15%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Штурм 0:2
Штурм - Капфенберг 3:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Рид - Штурм 2:2 Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|7
|6
|1
|0
|20 - 3
|46
|2.
|Штурм
|0:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|32
|3.
|Рапид Вена
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|24
|4.
|Аустрия Вена
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|22
|5.
|Вольфсбергер
|0:0
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|22
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|36
|2.
|Аустрия Вена
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|15
|4.
|Штурм
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Рапид Вена
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|Вольфсбергер
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|22
|2.
|Вольфсбергер
|0:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|21
|3.
|Рапид Вена
|0:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|18
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|6.
|Аустрия Вена
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2