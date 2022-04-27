Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Лавантталь Арена
0:1
51' ГолДжукич Александар
62' Желтая карточкаПерец Элиэль
62' Желтая карточкаГрюнвальд Александр
1:1
64' ГолВизингер Дарио
77' Желтая карточкаХандль Йоханнес
81' Желтая карточкаМартель Эрик
82' Желтая карточкаБаумгартнер Доминик
85' Желтая карточкаТафернер Маттойс
Ход матча
51'
62'
64'
1:1
77'
81'
85'
97
Яшич
Адис
77
Дедич
Амар
11
Барибо
Тай
33
Галвао
Лукас
18
Noah
Ohio
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Галвао ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Noah OhioНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
16 Келес ДжанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Manfred Schmid
История личных встреч
Вольфсбергер
Аустрия Вена
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
80%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
39 матчей
33.3%
17.9%
48.8%
13 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
25.6%
51.3%
23.1%
10 побед 20 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.6%
25.6%
48.8%
10 побед 10 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перец Элиэль
|3
|0.43
|Линдль Михаэль
|2
|0.29
|Визингер Дарио
|1
|0.14
|Тафернер Маттойс
|1
|0.14
|Ляйтгеб Марио
|1
|0.14
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Яшич Адис
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|3
|0.43
|Джукич Александар
|2 (1)
|0.29
|Келес Джан
|1
|0.14
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйтгеб Марио
|2
|0
|Новак Михаэль
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Перец Элиэль
|1
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартель Эрик
|4
|0
|Мартинс Марвин
|2
|1
|Грюнвальд Александр
|1
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Мюль Лукас
|1
|0
|Фитц Доминик
|1
|0
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Хускович Муарем
|1
|0
|Леонардо Ивкич
|1
|0
|Вучич Ромео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
2
25%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
15
12
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
20%
2
17%
1-15
4
27%
4
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Штурм 0:2
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1 Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1
Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|0
|1
|21 - 5
|45
|2.
|Штурм
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|34
|3.
|Рапид Вена
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|24
|4.
|Аустрия Вена
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|22
|5.
|Вольфсбергер
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|22
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|36
|2.
|Аустрия Вена
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|15
|4.
|Штурм
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|5.
|Рапид Вена
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|Вольфсбергер
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|22
|2.
|Вольфсбергер
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|21
|3.
|Рапид Вена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|18
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|13 - 4
|9
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|6.
|Аустрия Вена
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2