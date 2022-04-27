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Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
Вольфсбергер
1:1
Конец матча

Стадион:
Аустрия Вена
0'
0:1
51' Гол
Джукич Александар
62' Желтая карточка
Перец Элиэль
62' Желтая карточка
Грюнвальд Александр
1:1
64' Гол
Визингер Дарио
77' Желтая карточка
Хандль Йоханнес
81' Желтая карточка
Мартель Эрик
82' Желтая карточка
Баумгартнер Доминик
85' Желтая карточка
Тафернер Маттойс
90'+5
31
Кофлер
Александр
97
Яшич
Адис
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
77
Дедич
Амар
7
Перец
Элиэль
16
Ляйтгеб
Марио
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
18
Рёчер
Торстен
11
Барибо
Тай
1
Пенц
Патрик
8
Демаку
Весель
24
Шойссенгейер
Кристиан
33
Галвао
Лукас
29
Зуттнер
Маркус
5
Мартель
Эрик
23
Браунёдер
Маттиас
77
Джукич
Александар
10
Грюнвальд
Александр
30
Фишер
Манфред
18
Noah
Ohio
Вольфсбергер
4-3-1-2
Аустрия Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Аустрия Вена

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
80%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

39 матчей

33.3%
17.9%
48.8%
13 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

25.6%
51.3%
23.1%
10 побед 20 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.6%
25.6%
48.8%
10 побед 10 ничьих 19 побед

История матчей

БЧГ
2:1
Б
1:0
Б
1:0
БE
1:2
БE
3:0
Б
3:5
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
БЧГ
2:0
БЧГ
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:2
КОС
0:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:4
КА
1:2
Б
0:4
Б
3:6
Б
1:1
Б
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перец Элиэль 3 0.43
Линдль Михаэль 2 0.29
Визингер Дарио 1 0.14
Тафернер Маттойс 1 0.14
Ляйтгеб Марио 1 0.14
Верницниг Кристофер 0 0
Яшич Адис 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 3 0.43
Джукич Александар 2 (1) 0.29
Келес Джан 1 0.14
Зуттнер Маркус 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйтгеб Марио 2 0
Новак Михаэль 2 0
Баумгартнер Доминик 2 0
Визингер Дарио 1 0
Перец Элиэль 1 0
Тафернер Маттойс 1 0
Дедич Амар 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартель Эрик 4 0
Мартинс Марвин 2 1
Грюнвальд Александр 1 0
Шойссенгейер Кристиан 1 0
Фишер Манфред 1 0
Мюль Лукас 1 0
Фитц Доминик 1 0
Хандль Йоханнес 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Хускович Муарем 1 0
Леонардо Ивкич 1 0
Вучич Ромео 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
2
25%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

15
12
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
20%
2
17%
1-15
4
27%
4
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Штурм 0:2
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1 Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1
Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 0 1 21 - 5 45
2. Штурм 7 5 1 1 11 - 5 34
3. Рапид Вена 7 2 3 2 11 - 10 24
4. Аустрия Вена 7 1 3 3 6 - 12 22
5. Вольфсбергер 7 1 1 5 8 - 15 22
6. Аустрия Клагенфурт 7 1 2 4 9 - 19 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 8 - 1 36
2. Аустрия Вена 3 1 1 1 4 - 4 20
3. Аустрия Клагенфурт 3 0 0 3 3 - 12 15
4. Штурм 4 4 0 0 8 - 3 12
5. Рапид Вена 4 1 3 0 6 - 5 6
6. Вольфсбергер 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 3 1 1 1 3 - 2 22
2. Вольфсбергер 3 1 0 2 5 - 6 21
3. Рапид Вена 3 1 0 2 5 - 5 18
4. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 13 - 4 9
5. Аустрия Клагенфурт 4 1 2 1 6 - 7 5
6. Аустрия Вена 4 0 2 2 2 - 8 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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