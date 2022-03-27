США: МЛС 2022
1:1
Конец матча
Стадион: Провиденс
0:1
52' ГолУрсо Жуниор
65' Желтая карточкаБраво Клаудио
71' Желтая карточкаВанранкин Хосе Карлос
76' Вторая желтая карточкаВанранкин Хосе Карлос
1:1
80' ПенальтиПаредес Кристиан
81' Желтая карточкаПаредес Кристиан
90' Желтая карточкаБодили Блейк
90' Желтая карточкаМишель Бенжи
90' Желтая карточкаЯнссон Робин
Ход матча
52'
0:1
65'
80'
1:1
81'
90'
90'
90'
31
Ивачич
Альяз
18
Макгро
Зак
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
11
Урсо
Жуниор
19
Мишель
Бенжи
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Бодили БлейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 David Ayala
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
- Нападающий
-
40 Adam Grinwis
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Портленд Тимберс
Орландо Сити
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чара Йимми
|2
|0.4
|Туилома Билл
|1
|0.2
|Асприлья Дайрон
|1
|0.2
|Незгода Ярослав
|1
|0.2
|Паредес Кристиан
|1 (1)
|0.2
|Бланко Себастьян
|0
|0
|Santiago Moreno
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Урсо Жуниор
|2
|0.4
|Пато Алешандре
|1
|0.2
|Торрес Факундо
|1
|0.2
|Мишель Бенжи
|1
|0.2
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Кара Эркан
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|3
|1
|Браво Клаудио III
|3
|1
|Асприлья Дайрон
|2
|0
|Паредес Кристиан
|2
|0
|Чара Диего
|1
|0
|Бланко Себастьян
|1
|0
|Чара Йимми
|1
|0
|Туилома Билл
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|3
|1
|Cesar Araujo
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Мишель Бенжи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0
Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Коламбус Кру
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|3.
|Чикаго Файр
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Орландо Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|6.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|7.
|Ди Си Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|9.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Торонто
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|13.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Реал Солт-Лейк
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|11 - 3
|7
|5.
|Даллас
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|9.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Нэшвилл
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|Коламбус Кру
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Орландо Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Торонто
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|7.
|Коламбус Кру
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|8.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|12.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Реал Солт-Лейк
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|8.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Даллас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Остин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0