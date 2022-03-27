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США: МЛС 2022

2022
Портленд Тимберс
1:1
Конец матча

Стадион:
Орландо Сити
0'
0:1
52' Гол
Урсо Жуниор
65' Желтая карточка
Браво Клаудио
71' Желтая карточка
Ванранкин Хосе Карлос
76' Вторая желтая карточка
Ванранкин Хосе Карлос
1:1
80' Пенальти
Паредес Кристиан
81' Желтая карточка
Паредес Кристиан
90' Желтая карточка
Бодили Блейк
90' Желтая карточка
Мишель Бенжи
90' Желтая карточка
Янссон Робин
90'+7
31
Ивачич
Альяз
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
18
Макгро
Зак
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
30
Santiago
Moreno
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
27
Асприлья
Дайрон
23
Чара
Йимми
11
Незгода
Ярослав
31
Стедждухар
Мейсон
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
11
Урсо
Жуниор
5
Cesar
Araujo
13
Акинделе
Тешо
10
Перейра
Маурисио
19
Мишель
Бенжи
7
Пато
Алешандре
Портленд Тимберс
4-4-2
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Орландо Сити

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЧМ
2:1
М
1:1
М
3:2
М
3:0
М
4:1
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чара Йимми 2 0.4
Туилома Билл 1 0.2
Асприлья Дайрон 1 0.2
Незгода Ярослав 1 0.2
Паредес Кристиан 1 (1) 0.2
Бланко Себастьян 0 0
Santiago Moreno 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урсо Жуниор 2 0.4
Пато Алешандре 1 0.2
Торрес Факундо 1 0.2
Мишель Бенжи 1 0.2
Перейра Маурисио 0 0
Кара Эркан 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 3 1
Браво Клаудио III 3 1
Асприлья Дайрон 2 0
Паредес Кристиан 2 0
Чара Диего 1 0
Бланко Себастьян 1 0
Чара Йимми 1 0
Туилома Билл 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 3 1
Cesar Araujo 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Карлос Антонио 1 0
Урсо Жуниор 1 0
Гальесе Педро 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Мишель Бенжи 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0
Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Коламбус Кру 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Чикаго Файр 4 2 2 0 5 - 1 8
4. Орландо Сити 5 2 2 1 5 - 3 8
5. Нью-Йорк Ред Буллз 4 2 1 1 8 - 4 7
6. Атланта Юнайтед 4 2 1 1 8 - 8 7
7. Ди Си Юнайтед 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Цинциннати 5 2 0 3 5 - 10 6
9. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 4 - 4 4
10. Нью-Инглэнд Революшн 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Торонто 4 1 1 2 5 - 8 4
12. Клёб де Фут Монреаль 4 0 1 3 5 - 11 1
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Реал Солт-Лейк 5 3 1 1 6 - 4 10
3. Миннесота Юнайтед 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Остин 4 2 1 1 11 - 3 7
5. Даллас 4 2 1 1 7 - 3 7
6. Колорадо Рэпидс 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Спортинг Канзас-Сити 5 2 0 3 4 - 8 6
9. Портленд Тимберс 5 1 3 1 6 - 8 6
10. Хьюстон Динамо 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Нэшвилл 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 1 3 4 - 9 1
14. Ванкувер Уайткэпс 4 0 1 3 2 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
2. Коламбус Кру 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Филадельфия Юнион 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Цинциннати 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Орландо Сити 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Торонто 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Спортинг Канзас-Сити 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Портленд Тимберс 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
7. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
8. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Нью-Йорк Сити 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Клёб де Фут Монреаль 3 0 1 2 4 - 9 1
12. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 4 1 1 2 3 - 5 4
2. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Реал Солт-Лейк 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Сиэтл Саундерс 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
8. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Даллас 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Остин 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
13. Спортинг Канзас-Сити 3 0 0 3 2 - 8 0
14. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити онлайн

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