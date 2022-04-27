0:2
Конец матча
23' Желтая карточкаEduardo Duarte
27' Желтая карточкаGeovane
50' Желтая карточкаJuanito Alfonso
0:1
51' ПенальтиАрруда Эрик
51' Желтая карточкаVinicius X
51' Желтая карточкаRichard Almeida de Oliveira2
54' Желтая карточкаАрруда Эрик
58' Желтая карточкаEzequiel Alfonso
66' Желтая карточкаФернандес Луис
0:2
69' ГолМессиас
73' Желтая карточкаWalter Rodriguez
75' Желтая карточкаРибейро Лукас
80' Вторая желтая карточкаРибейро Лукас
86' Желтая карточкаTomas Lezcano
Ход матча
23'
27'
50'
51'
0:1
51'
54'
58'
66'
69'
0:2
73'
75'
80'
86'
11
Ronald
Acuna
3
Мессиас
19
Rodrigo
I
21
Geovane
11
Арруда
Эрик
29
Vinicius
X
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ronald AcunaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 Luis Guillen
-
Главный тренер: Gustavo Bobadilla
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
-
11 Арруда ЭрикНападающий
-
29 Vinicius XНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Жоао ВикторЗащитник
-
33 Луис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
18 Иури ФрейтасНападающий
-
20 Wescley V
-
-
-
17 Kelvyn
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
Результаты последних матчей
Хенераль Кабальеро ХЛМ
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Олимпия Асунсьон 2:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - 12 де Октубре Итаугуа 0:0 Ресистенция - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Депортиво Ла-Гуайра 1:1 Сол де Америка - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Гуайрена 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сол де Америка 2:1 Гуарани Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 3:1 Сол де Америка - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Насьональ Асунсьон 1:2 Sportivo Ameliano - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Такуари 2:0 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0 Олимпия Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:2 3 де Фебреро - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:4 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Фульгенсио Егрос 2:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Депортиво Капьята 0:1 Спортиво Итено - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:4
Сеара
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3
Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0 Сеара - Алагоано 2:0 Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3 Игуату - Сеара 1:0 Сеара - Игуату 2:1 Атлетико Алагоиньяс - Сеара 0:1 Сеара - Спорт Ресифи 0:0 Сеара - Сампайо Корреа 1:1 Сеара - ФК Глобо 5:0 Форталеза - Сеара 1:1 Сержипи - Сеара 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Америка Минейро 0:0