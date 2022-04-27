  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана: Группа G
Хенераль Кабальеро ХЛМ
0:2
Конец матча
Сеара
0'
23' Желтая карточка
Eduardo Duarte
27' Желтая карточка
Geovane
50' Желтая карточка
Juanito Alfonso
0:1
51' Пенальти
Арруда Эрик
51' Желтая карточка
Vinicius X
51' Желтая карточка
Richard Almeida de Oliveira2
54' Желтая карточка
Арруда Эрик
58' Желтая карточка
Ezequiel Alfonso
66' Желтая карточка
Фернандес Луис
0:2
69' Гол
Мессиас
73' Желтая карточка
Walter Rodriguez
75' Желтая карточка
Рибейро Лукас
80' Вторая желтая карточка
Рибейро Лукас
86' Желтая карточка
Tomas Lezcano
90'+5
1
Juanito
Alfonso
26
Eduardo
Duarte
34
Angel
Lezcano
19
Sergio
Vergara
II
33
Santiago
Bustos
17
Ezequiel
Alfonso
15
Walter
Rodriguez
22
Guillermo
Hauche
30
Kevin
Fernandez1
7
Сальседо
Сантьяго
11
Ronald
Acuna
1
Joao
Ricardo
II
4
Мичел
Маседо
3
Мессиас
15
Габриэл
Барбоза
6
Bruno
Pacheco
III
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
19
Rodrigo
I
21
Geovane
11
Арруда
Эрик
29
Vinicius
X
45
Vinicius
Lima
Хенераль Кабальеро ХЛМ
Сеара

Результаты последних матчей

Хенераль Кабальеро ХЛМ
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Олимпия Асунсьон 2:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - 12 де Октубре Итаугуа 0:0 Ресистенция - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Депортиво Ла-Гуайра 1:1 Сол де Америка - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Гуайрена 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сол де Америка 2:1 Гуарани Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 3:1 Сол де Америка - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Насьональ Асунсьон 1:2 Sportivo Ameliano - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Такуари 2:0 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0 Олимпия Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:2 3 де Фебреро - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:4 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Фульгенсио Егрос 2:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Депортиво Капьята 0:1 Спортиво Итено - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:4
Сеара
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3
Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0 Сеара - Алагоано 2:0 Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3 Игуату - Сеара 1:0 Сеара - Игуату 2:1 Атлетико Алагоиньяс - Сеара 0:1 Сеара - Спорт Ресифи 0:0 Сеара - Сампайо Корреа 1:1 Сеара - ФК Глобо 5:0 Форталеза - Сеара 1:1 Сержипи - Сеара 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Америка Минейро 0:0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    26'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Eduardo Duarte получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:2 Сеара онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 