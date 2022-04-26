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  3. Копа Судамерикана: Группа G
Депортиво Ла-Гуайра
0:0
Первый тайм: 27'
Индепендьенте Авельянеда
0'
17' Желтая карточка
Sergio Barreto
22' Желтая карточка
Ла Мантия Франсиско
26' Желтая карточка
 27'

Ход матча

17'
 
Sergio Barreto
22'
Ла Мантия Франсиско
 
26'
 
Лучшие коэффициенты
Депортиво Ла-Гуайра
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
5.47
3.45
1.74
Все Коэффициенты
1
Ольсес
Карлос
3
Jon
Aranburu
4
Kendrys
Silva
26
Рамос
Джовани
22
Овалье
Луис
5
Ла
Мантия
Франсиско
8
Флорес
Арлес
24
Кумана
Йохан
17
Santiago
Herrera
7
Darluis
Paz
9
Боливар
Джованни
1
Соса
Себастьян
4
Gonzalo
Asis
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
11
Gaston
Togni
10
Alan
Sonora
29
Lucas
Daniel
Romero
23
Бланко
Доминго
18
Бенегас
Леандро
35
Tomas
Pozzo
Депортиво Ла-Гуайра
Индепендьенте Авельянеда

Результаты последних матчей

Депортиво Ла-Гуайра
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Депортиво Ла-Гуайра - Арагуа 3:3 Депортиво Ла-Гуайра - Депортиво Лара 2:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Каракас - Депортиво Ла-Гуайра 3:2
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Депортиво Ла-Гуайра 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 1:1 Сулия - Депортиво Ла-Гуайра 0:2 Депортиво Ла-Гуайра - Эрманос Кольменарес 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Эрманос Кольменарес 3:0 Универсидад Сентраль - Депортиво Ла-Гуайра 0:0 Эрманос Кольменарес - Депортиво Ла-Гуайра 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Академия Пуэрто-Кабельо 2:1 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Монагас 2:0 Эстудиантес Мерида - Депортиво Ла-Гуайра 4:1 Депортиво Ла-Гуайра - Депортиво Лара 0:0 Тачира - Депортиво Ла-Гуайра 4:2 Депортиво Ла-Гуайра - Каракас 0:5 Монагас - Депортиво Ла-Гуайра 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 2:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0
Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    26'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Ла Мантия Франсиско получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Серхио Баррето получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Депортиво Ла-Гуайра
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
5.47
3.45
1.74
Все Коэффициенты
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Депортиво Ла-Гуайра
Индепендьенте Авельянеда

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