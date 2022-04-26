0:0
Первый тайм: 27'
17' Желтая карточкаSergio Barreto
22' Желтая карточкаЛа Мантия Франсиско
Ход матча
17'
26'
22
Овалье
Луис
24
Кумана
Йохан
11
Gaston
Togni
10
Alan
Sonora
35
Tomas
Pozzo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Овалье ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумана ЙоханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Гарсия ЭберПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
11 Edson Rivas
-
15 Clyde Garcia
-
-
-
-
14 Elias Arias
-
-
-
Главный тренер: Daniel Farias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Tomas PozzoНападающий
- Запасные игроки
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
43 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
32 Ayrton Costa
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
Результаты последних матчей
Депортиво Ла-Гуайра
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Депортиво Ла-Гуайра - Арагуа 3:3 Депортиво Ла-Гуайра - Депортиво Лара 2:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Каракас - Депортиво Ла-Гуайра 3:2
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Депортиво Ла-Гуайра 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 1:1 Сулия - Депортиво Ла-Гуайра 0:2 Депортиво Ла-Гуайра - Эрманос Кольменарес 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Эрманос Кольменарес 3:0 Универсидад Сентраль - Депортиво Ла-Гуайра 0:0 Эрманос Кольменарес - Депортиво Ла-Гуайра 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Академия Пуэрто-Кабельо 2:1 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Монагас 2:0 Эстудиантес Мерида - Депортиво Ла-Гуайра 4:1 Депортиво Ла-Гуайра - Депортиво Лара 0:0 Тачира - Депортиво Ла-Гуайра 4:2 Депортиво Ла-Гуайра - Каракас 0:5 Монагас - Депортиво Ла-Гуайра 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 2:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0
Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0