23' Желтая карточкаWillian Moraes
1:0
44' ГолУрси Агустин
50' Желтая карточкаLucas Barbosa
56' Желтая карточкаДоминго Николас
64' Желтая карточкаFelipe Jonatan
67' Желтая карточкаLuciano Andres Abecasis
80' Желтая карточкаУрси Агустин
84' Желтая карточкаЛолло Лусиано
87' Вторая желтая карточкаДоминго Николас
88' Желтая карточкаVinicius3
89' Желтая карточкаВеласкес Эмилиано
Ход матча
23'
44'
1:0
50'
56'
64'
80'
84'
87'
88'
17
Ian
Escobar
11
Урси
Агустин
14
Amos
Perales
34
Жуан
Пауло
28
Kaiky
30
Lucas
Braga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ian EscobarЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
-
14 Amos PeralesНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гисси ДиланЗащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
23 Лопез ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 KaikyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Lucas BragaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Madson II
-
-
25 Vinicius3
-
-
44 Lucas Pires
-
-
-
50 Paulo Mazoti
-
12 Rwan Seco
-
Главный тренер: Fabian Bustos
История личных встреч
Банфилд
Сантос
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3
Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1
Сантос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Fluminense PI - Сантос 1:1
Сантос - Новоризонтину 2:2 Сальгиеро - Сантос 0:3 Сантос - Сан-Паулу 0:3 Мирасол - Сантос 3:2 Сантос - Итуано 2:1 Сантос - Сан-Бернарду 1:1 Гуарани Кампинас - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 1:2 Сантос - Ботафого 0:1 Интер Лимейра - Сантос 0:0 Сантос - Куяба 1:1 Фламенго - Сантос 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:1 Сантос - Форталеза 2:0 Коринтианс - Сантос 2:0 Сантос - Шапекоэнсе 2:0