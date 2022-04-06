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  3. Копа Судамерикана: Группа C
Банфилд
1:0
Конец матча
Сантос
0'
23' Желтая карточка
Willian Moraes
1:0
44' Гол
Урси Агустин
50' Желтая карточка
Lucas Barbosa
56' Желтая карточка
Доминго Николас
64' Желтая карточка
Felipe Jonatan
67' Желтая карточка
Luciano Andres Abecasis
80' Желтая карточка
Урси Агустин
84' Желтая карточка
Лолло Лусиано
87' Вторая желтая карточка
Доминго Николас
88' Желтая карточка
Vinicius3
89' Желтая карточка
Веласкес Эмилиано
90'+6
25
Болонья
Энрике
29
Luciano
Andres
Abecasis
44
Alejandro
Maciel
6
Лолло
Лусиано
17
Ian
Escobar
4
Matias
Romero1
5
Доминго
Николас
8
Giuliano
Galoppo
11
Урси
Агустин
9
Juan
Manuel
Cruz
14
Amos
Perales
34
Жуан
Пауло
4
Габриэль
Эдуардо
33
Майкон
Перейра
28
Kaiky
23
Marcos
Guilherme
14
Rodrigo
Fernandez2
5
Willian
Moraes
3
Felipe
Jonatan
21
Lucas
Barbosa
10
Гуларт
Рикардо
30
Lucas
Braga
Банфилд
Сантос

История личных встреч

Банфилд
Сантос

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
3:0
К
1:1

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3
Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1
Сантос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Fluminense PI - Сантос 1:1
Сантос - Новоризонтину 2:2 Сальгиеро - Сантос 0:3 Сантос - Сан-Паулу 0:3 Мирасол - Сантос 3:2 Сантос - Итуано 2:1 Сантос - Сан-Бернарду 1:1 Гуарани Кампинас - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 1:2 Сантос - Ботафого 0:1 Интер Лимейра - Сантос 0:0 Сантос - Куяба 1:1 Фламенго - Сантос 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:1 Сантос - Форталеза 2:0 Коринтианс - Сантос 2:0 Сантос - Шапекоэнсе 2:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Урси Агустин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Виллиан Мораес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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