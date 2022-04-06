2:1
Конец матча
7' Желтая карточкаМендоса Стивен
7' Желтая карточкаAyrton Costa
12' Вторая желтая карточкаAyrton Costa
0:1
32' ГолGaston Togni
55' Желтая карточкаGonzalo Asis
56' Желтая карточкаNino Paraiba
58' Желтая карточкаБланко Доминго
59' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
1:1
61' ПенальтиМендоса Стивен
63' Вторая желтая карточкаNino Paraiba
2:1
66' ГолLuiz Otavio II
67' Желтая карточкаСоса Себастьян
69' Желтая карточкаFernando Sobral
75' Желтая карточкаBruno Pacheco III
Ход матча
7'
12'
32'
0:1
55'
56'
58'
61'
1:1
63'
66'
2:1
67'
69'
71'
3
Мессиас
19
Rodrigo
I
29
Vinicius
X
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Vinicius XНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 GeovaneПолузащитник
-
11 Арруда ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
31 ДентиньоНападающий
- Нападающий
-
18 Иури ФрейтасНападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Wescley V
-
Главный тренер: Tiago Nunes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ayrton CostaЗащитник
- Защитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Вратарь
-
19 Виго АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
35 Tomas Pozzo
-
-
28 Mauro Zurita
-
36 David Sayago
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
Результаты последних матчей
Сеара
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0 Сеара - Алагоано 2:0
Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3 Игуату - Сеара 1:0 Сеара - Игуату 2:1 Атлетико Алагоиньяс - Сеара 0:1 Сеара - Спорт Ресифи 0:0 Сеара - Сампайо Корреа 1:1 Сеара - ФК Глобо 5:0 Форталеза - Сеара 1:1 Сержипи - Сеара 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Америка Минейро 0:0 Фламенго - Сеара 2:1 Сеара - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:1 Форталеза - Сеара 0:4 Сеара - Спорт Ресифи 2:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1