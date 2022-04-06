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  3. Копа Судамерикана: Группа G
Сеара
2:1
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
7' Желтая карточка
Мендоса Стивен
7' Желтая карточка
Ayrton Costa
12' Вторая желтая карточка
Ayrton Costa
0:1
32' Гол
Gaston Togni
55' Желтая карточка
Gonzalo Asis
56' Желтая карточка
Nino Paraiba
58' Желтая карточка
Бланко Доминго
59' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
1:1
61' Пенальти
Мендоса Стивен
63' Вторая желтая карточка
Nino Paraiba
2:1
66' Гол
Luiz Otavio II
67' Желтая карточка
Соса Себастьян
69' Желтая карточка
Fernando Sobral
75' Желтая карточка
Bruno Pacheco III
90'+6
1
Joao
Ricardo
II
2
Nino
Paraiba
3
Мессиас
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
8
Fernando
Sobral
19
Rodrigo
I
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
45
Vinicius
Lima
29
Vinicius
X
10
Мендоса
Стивен
1
Соса
Себастьян
4
Gonzalo
Asis
2
Joaquin
Laso
32
Ayrton
Costa
5
Lucas
Rodriguez
I
10
Alan
Sonora
29
Lucas
Daniel
Romero
7
Роа
Андрес
Фелипе
23
Бланко
Доминго
11
Gaston
Togni
18
Бенегас
Леандро
Сеара
Индепендьенте Авельянеда

Результаты последних матчей

Сеара
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0 Сеара - Алагоано 2:0
Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3 Игуату - Сеара 1:0 Сеара - Игуату 2:1 Атлетико Алагоиньяс - Сеара 0:1 Сеара - Спорт Ресифи 0:0 Сеара - Сампайо Корреа 1:1 Сеара - ФК Глобо 5:0 Форталеза - Сеара 1:1 Сержипи - Сеара 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Америка Минейро 0:0 Фламенго - Сеара 2:1 Сеара - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:1 Форталеза - Сеара 0:4 Сеара - Спорт Ресифи 2:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1
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