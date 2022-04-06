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  3. Копа Судамерикана: Группа F
Атлетико Гойяненсе
2:0
Второй тайм: 77'
ЛДУ Кито
0'
35' Желтая карточка
Edson III
1:0
62' Гол
Luis Pereira III
72' Желтая карточка
Айяла Луис
77'

Ход матча

35'
Edson III
 
56'
 
Айяла Луис
Круз Кристиан
56'
 
Abel Mathias Platero Hernandez III
Лопес Маркос
62'
Luis Pereira III
1:0
71'
 
Jean Quinonez
Муньос Адольфо
71'
 
Nilson Angulo
Коросо Мойсес
72'
 
Айяла Луис
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
ЛДУ Кито
1.91
3.38
4.25
Все Коэффициенты
1
Luan
Polli
2
Dudu
V1
3
Wanderson
VIII
15
Edson
III
16
Jefferson
de
Oliveira4
8
Marlon
Freitas
5
Gabriel
Baralhas
7
Shaylon
10
Luis
Pereira
III
11
Лео
Перейра
20
Wellington
Rato
1
Gonzalo
Falcon
25
Лопес
Маркос
II
15
Герра
Франклин
4
Кайседо
Луис
II
20
Круз
Кристиан
24
Коросо
Мойсес
18
Lucas
Piovi
29
Муньос
Адольфо
8
Альварадо
Александер
23
Julio
Ortiz
7
Tomas
Molina
Атлетико Гойяненсе
ЛДУ Кито

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2
Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1 КРАК - Атлетико Гойяненсе 0:0 Униан Рондонополис - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Ипора 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 0:2 Goiatuba SC - Атлетико Гойяненсе 0:2 Апаресиденсе - Атлетико Гойяненсе 1:2 Атлетико Гойяненсе - Апаресиденсе 2:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 3:2 Атлетико Гойяненсе - Goiatuba SC 1:2 Ипора - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - КРАК 1:0 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:2
ЛДУ Кито
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эмелек - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Аукас 4:4 ЛДУ Кито - Мушук Руна 1:1 Текнико Университарио - ЛДУ Кито 1:2
Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Универсидад Католика 2:1 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Гуаласео 1:0 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Оренсе - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Аукас - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 0:2 Макара - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Гуаякиль Сити 3:1 Манта - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Эмелек 3:2 Мушук Руна - ЛДУ Кито 1:3 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 0:2 Атлетико Паранаэнсе - ЛДУ Кито 4:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Edson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
ЛДУ Кито
1.91
3.38
4.25
Все Коэффициенты
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Атлетико Гойяненсе
ЛДУ Кито

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