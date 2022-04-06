2:0
Второй тайм: 77'
35' Желтая карточкаEdson III
1:0
62' ГолLuis Pereira III
72' Желтая карточкаАйяла Луис
Ход матча
35'
62'
1:0
72'
2
Dudu
V1
15
Edson
III
7
Shaylon
11
Лео
Перейра
18
Lucas
Piovi
23
Julio
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
15 Edson IIIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лео ПерейраПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 РенанВратарь
- Нападающий
-
31 Jean Bonora
-
30 Airton Sousa
-
28 Luis Phelipe
-
27 Isaac
-
19 Rickson
-
18 Ramon1
-
-
13 Hayner
-
22 Роналдо
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Лопес МаркосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Julio OrtizПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Эрас БрайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Marini
Результаты последних матчей
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2
Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1 КРАК - Атлетико Гойяненсе 0:0 Униан Рондонополис - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Ипора 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 0:2 Goiatuba SC - Атлетико Гойяненсе 0:2 Апаресиденсе - Атлетико Гойяненсе 1:2 Атлетико Гойяненсе - Апаресиденсе 2:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 3:2 Атлетико Гойяненсе - Goiatuba SC 1:2 Ипора - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - КРАК 1:0 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:2
ЛДУ Кито
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эмелек - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Аукас 4:4 ЛДУ Кито - Мушук Руна 1:1 Текнико Университарио - ЛДУ Кито 1:2
Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Универсидад Католика 2:1 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Гуаласео 1:0 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Оренсе - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Аукас - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 0:2 Макара - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Гуаякиль Сити 3:1 Манта - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Эмелек 3:2 Мушук Руна - ЛДУ Кито 1:3 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 0:2 Атлетико Паранаэнсе - ЛДУ Кито 4:2