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  3. Копа Судамерикана: Группа F
Атлетико Гойяненсе
4:0
Конец матча
ЛДУ Кито
0'
35' Желтая карточка
Edson III
1:0
62' Гол
Luis Pereira III
72' Желтая карточка
Айяла Луис
2:0
77' Гол
Shaylon
77' Желтая карточка
Кайседо Луис II
3:0
87' Гол
Hayner
4:0
90' Гол
Rickson
90'+6
1
Luan
Polli
2
Dudu
V1
3
Wanderson
VIII
15
Edson
III
16
Jefferson
de
Oliveira4
8
Marlon
Freitas
5
Gabriel
Baralhas
7
Shaylon
10
Luis
Pereira
III
11
Лео
Перейра
20
Wellington
Rato
1
Gonzalo
Falcon
25
Лопес
Маркос
II
15
Герра
Франклин
4
Кайседо
Луис
II
20
Круз
Кристиан
24
Коросо
Мойсес
18
Lucas
Piovi
29
Муньос
Адольфо
8
Альварадо
Александер
23
Julio
Ortiz
7
Tomas
Molina
Атлетико Гойяненсе
ЛДУ Кито

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2
Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1 КРАК - Атлетико Гойяненсе 0:0 Униан Рондонополис - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Ипора 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 0:2 Goiatuba SC - Атлетико Гойяненсе 0:2 Апаресиденсе - Атлетико Гойяненсе 1:2 Атлетико Гойяненсе - Апаресиденсе 2:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 3:2 Атлетико Гойяненсе - Goiatuba SC 1:2 Ипора - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - КРАК 1:0 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:2
ЛДУ Кито
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эмелек - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Аукас 4:4 ЛДУ Кито - Мушук Руна 1:1 Текнико Университарио - ЛДУ Кито 1:2
Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Универсидад Католика 2:1 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Гуаласео 1:0 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Оренсе - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Аукас - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 0:2 Макара - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Гуаякиль Сити 3:1 Манта - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Эмелек 3:2 Мушук Руна - ЛДУ Кито 1:3 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 0:2 Атлетико Паранаэнсе - ЛДУ Кито 4:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Edson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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