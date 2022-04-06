1:1
Конец матча
0:1
23' ПенальтиОсорио Умберто
31' Желтая карточкаРодригес Эдемир
39' Желтая карточкаCampos Sérgio III
1:1
47' ГолLucas Di Yorio
67' Желтая карточкаЭчеверрия Родриго
75' Желтая карточкаМачадо Кристиан
Ход матча
23'
0:1
31'
47'
1:1
75'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 John SalasПолузащитник
-
-
-
-
17 Gary Moya
-
-
-
12 Jorge Pena
-
-
Главный тренер: Francisco Meneghini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Варгас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Кастро РаульПолузащитник
-
17 Меначо СесарПолузащитник
-
25 Чавес АндресНападающий
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Главный тренер: Miguel Ponce
Результаты последних матчей
Эвертон Кильота
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Депортес ла Серена - Эвертон Кильота 1:3 Эвертон Кильота - Аудакс Итальяно 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Эвертон Кильота 1:0 Универсидад Католика Чили - Эвертон Кильота 0:1
Эвертон Кильота - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эвертон Кильота - Курико Юнидо 1:1 Монагас - Эвертон Кильота 1:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Кильота 1:1 Эвертон Кильота - Монагас 3:0 Унион Эспаньола - Эвертон Кильота 1:1 Эвертон Кильота - Кокимбо Юнидо 2:0 Коло-Коло - Эвертон Кильота 2:0 Эвертон Кильота - Универсидад Католика Чили 0:3 Мелипилья - Эвертон Кильота 1:0 Эвертон Кильота - Унион Ла-Калера 1:2 Кобресал - Эвертон Кильота 2:2 Эвертон Кильота - Аудакс Итальяно 1:2 Унион Эспаньола - Эвертон Кильота 3:2 Ньюбленсе - Эвертон Кильота 1:1 Эвертон Кильота - Уачипато 1:0
Вильстерман
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вильстерман - Реал Томайпо 1:2 Гуабира - Вильстерман 3:0 Аурора - Вильстерман 1:0 Вильстерман - Гуабира 4:0
Олвейс Реди - Вильстерман 0:0 Вильстерман - Индепендьенте Петролеро 1:0 Университарио Винто - Вильстерман 2:0 Вильстерман - Блуминг 0:1 Ройял Пари - Вильстерман 0:2 Сан-Хосе Оруро - Вильстерман 0:3 Вильстерман - Реал Томайпо 3:0 Аурора - Вильстерман 1:1 Вильстерман - Боливар 1:0 Блуминг - Вильстерман 2:2 Вильстерман - Гуабира 2:1 Реал Потоси - Вильстерман 2:2 Вильстерман - Ройял Пари 4:1 Олвейс Реди - Вильстерман 0:0 Вильстерман - Атлетико Пальмафлор Винто 5:0 Вильстерман - Индепендьенте Петролеро 2:3