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  3. Копа Судамерикана: Группа D
Эвертон Кильота
1:1
Конец матча
Вильстерман
0'
0:1
23' Пенальти
Осорио Умберто
31' Желтая карточка
Родригес Эдемир
39' Желтая карточка
Campos Sérgio III
1:1
47' Гол
Lucas Di Yorio
67' Желтая карточка
Эчеверрия Родриго
75' Желтая карточка
Мачадо Кристиан
90'+7
30
Fernando
de
Paul
20
Эчеверрия
Родриго
5
Julio
Alberto
Barroso
24
Diego
Oyarzun1
14
Cristopher
Medina
16
Adrian
Sanchez
6
Alvaro
Madrid
4
Matias
Ibacache
18
Victor
Ismael
Sosa
7
Lucas
Di
Yorio
10
Juan
Ezequiel
Cuevas
1
Jose
Huber
Escobar
Giraldo
16
Монтеро
Ронни
30
Родригес
Эдемир
3
Santiago
Echeveriia
6
Аньес
Карлос
14
Варгас
Луис
15
Мачадо
Кристиан
8
Вильярроэль
Мойзес
II
11
Javier
Sanguinetti
10
Campos
Sérgio
III
24
Осорио
Умберто
Эвертон Кильота
Вильстерман

Результаты последних матчей

Эвертон Кильота
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Депортес ла Серена - Эвертон Кильота 1:3 Эвертон Кильота - Аудакс Итальяно 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Эвертон Кильота 1:0 Универсидад Католика Чили - Эвертон Кильота 0:1
Эвертон Кильота - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эвертон Кильота - Курико Юнидо 1:1 Монагас - Эвертон Кильота 1:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Кильота 1:1 Эвертон Кильота - Монагас 3:0 Унион Эспаньола - Эвертон Кильота 1:1 Эвертон Кильота - Кокимбо Юнидо 2:0 Коло-Коло - Эвертон Кильота 2:0 Эвертон Кильота - Универсидад Католика Чили 0:3 Мелипилья - Эвертон Кильота 1:0 Эвертон Кильота - Унион Ла-Калера 1:2 Кобресал - Эвертон Кильота 2:2 Эвертон Кильота - Аудакс Итальяно 1:2 Унион Эспаньола - Эвертон Кильота 3:2 Ньюбленсе - Эвертон Кильота 1:1 Эвертон Кильота - Уачипато 1:0
Вильстерман
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вильстерман - Реал Томайпо 1:2 Гуабира - Вильстерман 3:0 Аурора - Вильстерман 1:0 Вильстерман - Гуабира 4:0
Олвейс Реди - Вильстерман 0:0 Вильстерман - Индепендьенте Петролеро 1:0 Университарио Винто - Вильстерман 2:0 Вильстерман - Блуминг 0:1 Ройял Пари - Вильстерман 0:2 Сан-Хосе Оруро - Вильстерман 0:3 Вильстерман - Реал Томайпо 3:0 Аурора - Вильстерман 1:1 Вильстерман - Боливар 1:0 Блуминг - Вильстерман 2:2 Вильстерман - Гуабира 2:1 Реал Потоси - Вильстерман 2:2 Вильстерман - Ройял Пари 4:1 Олвейс Реди - Вильстерман 0:0 Вильстерман - Атлетико Пальмафлор Винто 5:0 Вильстерман - Индепендьенте Петролеро 2:3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Serginho получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Родригес Эдемир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Осорио Умберто из команды Вильстерман забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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