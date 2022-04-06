2:0
Перерыв
4' Желтая карточкаSamuel VII
1:0
30' ГолКристиано
30' Желтая карточкаJuan Mercado
2:0
39' ГолJhon Arias
44' Желтая карточкаАндре
Ход матча
4'
30'
1:0
30'
39'
2:0
44'
12
Фабио
Лопес
26
Маноэл
44
Браз
Давид
15
Кристиано
7
Андре
20
Yago
I
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
21
Jhon
Arias
19
Carlos
Roca2
14
Juan
Mercado
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
15 КристианоЗащитник
- Полузащитник
-
7 АндреПолузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
-
21 Jhon AriasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
13 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
9 Fred II
-
8 Gustavo1
-
Главный тренер: Abel Braga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Carlos Roca2Защитник
- Полузащитник
-
14 Juan MercadoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Рохас ХавьерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Рока ФерддиНападающий
-
-
17 Miguel Rios
-
32 Ayrton Paz
-
22 Bruno Rivas
-
-
-
30 Jose Briceno
-
40 Paolo Garcia
-
Главный тренер: Санчес Эрвин
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1
Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Ресенде - Флуминенсе 0:4 Флуминенсе - Мильонариос 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Мильонариос - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Волта-Редонда 3:0 Нова-Игуасу - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Audax Rio EC 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Бангу 0:1 Флуминенсе - Шапекоэнсе 3:0
Ориенте Петролеро
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Реал Санта Крус - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 3:0 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:2 Ройял Пари - Ориенте Петролеро 2:3
Ориенте Петролеро - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Пальмафлор Винто - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Гуабира 2:1 Ориенте Петролеро - Аурора 2:0 Стронгест - Ориенте Петролеро 2:0 Насьональ Потоси - Ориенте Петролеро 1:0 Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 2:0 Сан-Хосе Оруро - Ориенте Петролеро 0:2 Ориенте Петролеро - Реал Томайпо 3:1 Аурора - Ориенте Петролеро 1:2 Ориенте Петролеро - Боливар 1:3 Блуминг - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Гуабира 2:0 Реал Потоси - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 2:4 Олвейс Реди - Ориенте Петролеро 2:0