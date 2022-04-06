  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана: Группа H
Флуминенсе
2:0
Перерыв
Ориенте Петролеро
0'
4' Желтая карточка
Samuel VII
1:0
30' Гол
Кристиано
30' Желтая карточка
Juan Mercado
2:0
39' Гол
Jhon Arias
44' Желтая карточка
Андре

Ход матча

4'
Samuel VII
 
30'
Кристиано
1:0
30'
 
Juan Mercado
39'
Jhon Arias
2:0
44'
Андре
 
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Ориенте Петролеро
1.10
8.70
29.00
Все Коэффициенты
12
Фабио
Лопес
29
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
26
Маноэл
44
Браз
Давид
15
Кристиано
2
Samuel
VII
7
Андре
20
Yago
I
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
21
Jhon
Arias
1
Wilson
Quinonez
5
Maxi
Caire
27
Sebastian
Alvarez
13
Leandro
Zazpe
19
Carlos
Roca2
6
Daniel
Rojas
14
Juan
Mercado
7
Hugo
Dorrego
10
Гайкочеа
Лусиано
8
Juan
Ribera
9
Facundo
Suarez
Флуминенсе
Ориенте Петролеро

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1
Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Ресенде - Флуминенсе 0:4 Флуминенсе - Мильонариос 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Мильонариос - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Волта-Редонда 3:0 Нова-Игуасу - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Audax Rio EC 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Бангу 0:1 Флуминенсе - Шапекоэнсе 3:0
Ориенте Петролеро
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Реал Санта Крус - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 3:0 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:2 Ройял Пари - Ориенте Петролеро 2:3
Ориенте Петролеро - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Пальмафлор Винто - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Гуабира 2:1 Ориенте Петролеро - Аурора 2:0 Стронгест - Ориенте Петролеро 2:0 Насьональ Потоси - Ориенте Петролеро 1:0 Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 2:0 Сан-Хосе Оруро - Ориенте Петролеро 0:2 Ориенте Петролеро - Реал Томайпо 3:1 Аурора - Ориенте Петролеро 1:2 Ориенте Петролеро - Боливар 1:3 Блуминг - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Гуабира 2:0 Реал Потоси - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 2:4 Олвейс Реди - Ориенте Петролеро 2:0
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Андре получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Jhon Arias бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Juan Mercado получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Кристиано бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Ориенте Петролеро
1.10
8.70
29.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Флуминенсе 2:0 Ориенте Петролеро онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Флуминенсе
Ориенте Петролеро

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 