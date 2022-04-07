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  3. Копа Судамерикана: Группа H
Унион Санта-Фе
1:1
Конец матча
Хуниор
0'
1:0
2' Гол
Federico Vera
1:1
6' Гол в свои ворота
Federico Vera
28' Желтая карточка
Gaston Gonzalez2
28' Желтая карточка
Second Yesus Cabrera
42' Желтая карточка
Luis Gonzalez I
43' Желтая карточка
Didier Moreno
55' Вторая желтая карточка
Luis Gonzalez I
56' Вторая желтая карточка
Gaston Gonzalez2
62' Желтая карточка
Daniel Rosero
68' Желтая карточка
Борха Мигель
74' Желтая карточка
Daniel Giraldo
74' Желтая карточка
Emanuel Britez
86' Желтая карточка
Matias Gallegos
90'+6
43
Santiago
Mele
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
39
Imanol
Machuca
28
Juan
Portillo
30
Juan
Ignacio
Nardoni
15
Gaston
Gonzalez2
27
Matias
Gallegos
9
Mariano
Peralta
1
Виера
Себастьян
13
Nilson
Castrillon
24
Daniel
Rosero
5
Jorge
Arias
16
Caceres
German
Mera
17
Фуэнтес
Габриэль
10
Luis
Gonzalez
I
6
Didier
Moreno
15
Second
Yesus
Cabrera
8
Инестроса
Фреди
9
Борха
Мигель
Унион Санта-Фе
Хуниор

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1
Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2
Хуниор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хуниор - Альянса Петролера 3:1 Мильонариос - Хуниор 1:0 Хуниор - Депортиво Пасто 1:1 Депортиво Перейра - Хуниор 1:0
Хуниор - Ла Экидад 3:1 Ла Экидад - Хуниор 0:0 Хуниор - Унион Магдалена 3:1 Депортес Толима - Хуниор 0:2 Хуниор - Америка де Кали 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:0 Онсе Кальдас - Хуниор 1:0 Хуниор - Агилас Дорадас 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 2:1 Хуниор - Ла Экидад 1:0 Атлетико Насьональ II - Хуниор 3:1 Хуниор - Патриотас 3:1 Хуниор - Атлетико Насьональ II 1:1 Депортиво Кали - Хуниор 2:0 Хуниор - Депортиво Перейра 3:0 Депортиво Перейра - Хуниор 2:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Didier Moreno получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Luis Gonzalez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Йесус Кабрера получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Гастон Гонсалес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Федерико Вера уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Федерико Вера бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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