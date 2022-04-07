1:1
Конец матча
1:0
2' ГолFederico Vera
1:1
6' Гол в свои воротаFederico Vera
28' Желтая карточкаGaston Gonzalez2
28' Желтая карточкаSecond Yesus Cabrera
42' Желтая карточкаLuis Gonzalez I
43' Желтая карточкаDidier Moreno
55' Вторая желтая карточкаLuis Gonzalez I
56' Вторая желтая карточкаGaston Gonzalez2
62' Желтая карточкаDaniel Rosero
68' Желтая карточкаБорха Мигель
74' Желтая карточкаDaniel Giraldo
74' Желтая карточкаEmanuel Britez
86' Желтая карточкаMatias Gallegos
Ход матча
2'
1:0
6'
1:1
28'
42'
43'
55'
56'
62'
68'
74'
74'
86'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
-
26 Leonel Bucca
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Edwin Cetre
-
-
-
-
-
12 Jaime Acosta
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1
Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2
Хуниор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хуниор - Альянса Петролера 3:1 Мильонариос - Хуниор 1:0 Хуниор - Депортиво Пасто 1:1 Депортиво Перейра - Хуниор 1:0
Хуниор - Ла Экидад 3:1 Ла Экидад - Хуниор 0:0 Хуниор - Унион Магдалена 3:1 Депортес Толима - Хуниор 0:2 Хуниор - Америка де Кали 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:0 Онсе Кальдас - Хуниор 1:0 Хуниор - Агилас Дорадас 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 2:1 Хуниор - Ла Экидад 1:0 Атлетико Насьональ II - Хуниор 3:1 Хуниор - Патриотас 3:1 Хуниор - Атлетико Насьональ II 1:1 Депортиво Кали - Хуниор 2:0 Хуниор - Депортиво Перейра 3:0 Депортиво Перейра - Хуниор 2:2