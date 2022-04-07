0:2
Перерыв
6' Желтая карточкаМендес Бруно
0:1
25' ГолJosé Maurisio3
0:2
26' ГолУэсли Мораес
32' Желтая карточкаMauro Da Luz
Ход матча
6'
25'
0:1
26'
0:2
32'
30
Пинос
Хорхе
16
Jose
Cazares
32
Mauro
Da
Luz
10
Danny
Luna
- Основной состав
-
30 Пинос ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jose CazaresПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Mauro Da LuzПолузащитник
-
10 Danny LunaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
31 Glendys Mina
-
23 Johao Chavez
-
25 Manuel Lucas
-
-
-
38 Eder Cetre
-
-
26 Jhon Medina
-
Главный тренер: Juan Carlos Leon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 LizeiroПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
-
6 ПаулиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
Результаты последних матчей
Nueve de Octubre
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аукас - Nueve de Octubre 1:1 Nueve de Octubre - Гуаласео 1:1 Nueve de Octubre - Дельфин 2:0 Оренсе - Nueve de Octubre 2:1
Дельфин - Nueve de Octubre 1:1 Nueve de Octubre - Барселона Гуаякиль 1:3 Nueve de Octubre - Мушук Руна 2:0 Текнико Университарио - Nueve de Octubre 2:1 Универсидад Католика - Nueve de Octubre 3:0 Nueve de Octubre - Дельфин 1:0 Манта - Nueve de Octubre 1:3 Барселона Гуаякиль - Nueve de Octubre 1:3 Nueve de Octubre - Оренсе 3:1 Депортиво Куэнка - Nueve de Octubre 3:1 Nueve de Octubre - Индепендьенте дель Валле 1:0 Гуаякиль Сити - Nueve de Octubre 0:1 Nueve de Octubre - Макара 1:1 Аукас - Nueve de Octubre 1:1 Nueve de Octubre - Эмелек 2:2 Ольмедо - Nueve de Octubre 1:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0
ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1 Ипиранга Эрешин - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Униан Фредерикенсе 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1