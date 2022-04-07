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  3. Копа Судамерикана: Группа E
Nueve de Octubre
0:2
Перерыв
Интернасьонал Порту Алегре
0'
6' Желтая карточка
Мендес Бруно
0:1
25' Гол
José Maurisio3
0:2
26' Гол
Уэсли Мораес
32' Желтая карточка
Mauro Da Luz

Ход матча

6'
 
Мендес Бруно
17'
Manuel Lucas
Darwin Torres
 
25'
0:1
José Maurisio3
26'
0:2
Уэсли Мораес
32'
Mauro Da Luz
 
Лучшие коэффициенты
Nueve de Octubre
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
5.05
3.44
1.69
Все Коэффициенты
30
Пинос
Хорхе
8
Marcos
Canga
2
Kevin
Becerra
4
Darwin
Torres
24
Giovanni
Nazareno
16
Jose
Cazares
14
Renny
Jaramillo
32
Mauro
Da
Luz
10
Danny
Luna
40
Филлипс
Рикардо
7
Newton
Williams
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
22
Мендес
Бруно
II
3
Роша
Кайке
25
Меркадо
Габриэль
8
Эденилсон
дос
Сантос
23
Gabriel
Paulista
VIII
5
Lizeiro
27
José
Maurisio3
9
Уэсли
Мораес
7
Тайсон
Фреда
Nueve de Octubre
Интернасьонал Порту Алегре

Результаты последних матчей

Nueve de Octubre
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аукас - Nueve de Octubre 1:1 Nueve de Octubre - Гуаласео 1:1 Nueve de Octubre - Дельфин 2:0 Оренсе - Nueve de Octubre 2:1
Дельфин - Nueve de Octubre 1:1 Nueve de Octubre - Барселона Гуаякиль 1:3 Nueve de Octubre - Мушук Руна 2:0 Текнико Университарио - Nueve de Octubre 2:1 Универсидад Католика - Nueve de Octubre 3:0 Nueve de Octubre - Дельфин 1:0 Манта - Nueve de Octubre 1:3 Барселона Гуаякиль - Nueve de Octubre 1:3 Nueve de Octubre - Оренсе 3:1 Депортиво Куэнка - Nueve de Octubre 3:1 Nueve de Octubre - Индепендьенте дель Валле 1:0 Гуаякиль Сити - Nueve de Octubre 0:1 Nueve de Octubre - Макара 1:1 Аукас - Nueve de Octubre 1:1 Nueve de Octubre - Эмелек 2:2 Ольмедо - Nueve de Octubre 1:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0
ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1 Ипиранга Эрешин - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Униан Фредерикенсе 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Mauro Da Luz получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Уэсли Мораес бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Маурисио бьет в цель!
  • 17'
    Darwin Torres уходит с поля. Manuel Lucas выходит вместо него
  • Желтая карточка
    6'
    Мендес Бруно II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Nueve de Octubre
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
5.05
3.44
1.69
Все Коэффициенты
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Nueve de Octubre
Интернасьонал Порту Алегре

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