0:2
Перерыв
8' Желтая карточкаКорнехо Хуан
0:1
10' ГолWalter Bou
0:2
29' ГолNicolas Tripicchio
31' Желтая карточкаРоблес Андрес
43' Желтая карточкаWalter Bou
Ход матча
8'
10'
0:1
29'
31'
43'
23
Byron
Nieto
15
Корнехо
Хуан
11
Ariel
Uribe
10
Jason
Flores
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Byron NietoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Корнехо ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ariel UribeПолузащитник
-
10 Jason FloresПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Eric AhumadaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Гари Тельо
-
-
Главный тренер: Juan Tolisano
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
33 Tomas Galvan
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
Результаты последних матчей
Антофагаста
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ньюбленсе - Антофагаста 1:1 Антофагаста - Унион Ла-Калера 0:0 Антофагаста - Унион Эспаньола 0:1 Антофагаста - Коло-Коло 0:1
Унион Эспаньола - Антофагаста 1:2 Кокимбо Юнидо - Антофагаста 3:2 Аудакс Итальяно - Антофагаста 0:3 Антофагаста - Депортес ла Серена 2:2 Универсидад де Чили - Антофагаста 2:1 Антофагаста - Кобресал 0:1 Антофагаста - Коло-Коло 1:0 О'Хиггинз - Антофагаста 0:0 Аудакс Итальяно - Антофагаста 0:0 Антофагаста - Депортес ла Серена 0:0 Универсидад Католика Чили - Антофагаста 4:0 Антофагаста - Ньюбленсе 2:1 Сантьяго Уондерерс - Антофагаста 0:1 Антофагаста - Унион Эспаньола 1:2 Уачипато - Антофагаста 0:1 Антофагаста - Мелипилья 1:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1
Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2