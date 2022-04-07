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  3. Копа Судамерикана: Группа F
Антофагаста
1:3
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
8' Желтая карточка
Корнехо Хуан
0:1
10' Гол
Walter Bou
0:2
29' Гол
Nicolas Tripicchio
29' Желтая карточка
Роблес Андрес
43' Желтая карточка
Walter Bou
0:3
57' Гол
Miguel Merentiel
79' Желтая карточка
Marco Collao
1:3
83' Гол
Marco Collao
90' Желтая карточка
Браво Федерико
90' Желтая карточка
Lucas Albertengo
90'+6
13
Diego
Sanchez
I
23
Byron
Nieto
29
Роблес
Андрес
3
Вега
Леандро
15
Корнехо
Хуан
22
Diego
Orellana
6
Браво
Федерико
11
Ariel
Uribe
10
Jason
Flores
28
Торрес
Габриэль
24
Brayan
Hurtado
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
17
Gabriel
Alanis
15
Raul
Loaiza
5
Facundo
Gutierrez
24
Hugo
Fernandez
10
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
9
Miguel
Merentiel
Антофагаста
Дефенса и Хустисия

Результаты последних матчей

Антофагаста
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ньюбленсе - Антофагаста 1:1 Антофагаста - Унион Ла-Калера 0:0 Антофагаста - Унион Эспаньола 0:1 Антофагаста - Коло-Коло 0:1
Унион Эспаньола - Антофагаста 1:2 Кокимбо Юнидо - Антофагаста 3:2 Аудакс Итальяно - Антофагаста 0:3 Антофагаста - Депортес ла Серена 2:2 Универсидад де Чили - Антофагаста 2:1 Антофагаста - Кобресал 0:1 Антофагаста - Коло-Коло 1:0 О'Хиггинз - Антофагаста 0:0 Аудакс Итальяно - Антофагаста 0:0 Антофагаста - Депортес ла Серена 0:0 Универсидад Католика Чили - Антофагаста 4:0 Антофагаста - Ньюбленсе 2:1 Сантьяго Уондерерс - Антофагаста 0:1 Антофагаста - Унион Эспаньола 1:2 Уачипато - Антофагаста 0:1 Антофагаста - Мелипилья 1:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1
Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Вальтер Боу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Роблес Андрес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Николас Трипичио бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Вальтер Боу бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Корнехо Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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