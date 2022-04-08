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  3. Копа Судамерикана: Группа B
Ривер Плейт Монтевидео
0:1
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
24' Желтая карточка
Matias Alfonso
29' Желтая карточка
Чанкалай Томас
36' Желтая карточка
Клар Уолтер
64' Желтая карточка
Аха Хосе
0:1
90' Гол
Leonel Ariel Miranda
90' Желтая карточка
Ичасо Сальвадор
90' Желтая карточка
Перейра Максимилиано
90' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
90'+7
1
Ичасо
Сальвадор
44
Аха
Хосе
4
Horacio
David
Salaberry
3
Santiago
Brunelli
16
Перейра
Максимилиано
5
Tiago
Galletto
6
Matias
Alfonso
47
Клар
Уолтер
9
Thiago
Borbas
11
Чори
Кастро
23
Nicolas
Sosa
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
5
Мена
Эухенио
22
Carlos
Alcaraz
23
Nery
Dominguez
11
Jonathan
David
Gomez
10
Matias
Rojas
II
9
Enzo
Copetti
28
Чанкалай
Томас
Ривер Плейт Монтевидео
Расинг Авельянеда

Результаты последних матчей

Ривер Плейт Монтевидео
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Дефенсор Спортинг - Ривер Плейт Монтевидео 3:2 Ривер Плейт Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 0:1
Ривер Плейт Монтевидео - Серро Ларго 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серрито 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Бостон Ривер 1:2 Пласа Колония - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 4:2 Ривер Плейт Монтевидео - Вилья Эспаньола 4:2 Монтевидео Сити Торке - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Атлетико Рентистас - Ривер Плейт Монтевидео 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 0:1 Бостон Ривер - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Ривер Плейт Монтевидео - Феникс Монтовидео 0:0 Пласа Колония - Ривер Плейт Монтевидео 0:0 Ривер Плейт Монтевидео - Суд Америка 5:1 Атлетико Прогресо - Ривер Плейт Монтевидео 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Клар Уолтер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Чанкалай Томас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Matias Alfonso получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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