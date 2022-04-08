0:1
Конец матча
24' Желтая карточкаMatias Alfonso
29' Желтая карточкаЧанкалай Томас
36' Желтая карточкаКлар Уолтер
64' Желтая карточкаАха Хосе
0:1
90' ГолLeonel Ariel Miranda
90' Желтая карточкаИчасо Сальвадор
90' Желтая карточкаПерейра Максимилиано
90' Желтая карточкаGonzalo Piovi
Ход матча
24'
29'
36'
64'
90'
90'
90'
44
Аха
Хосе
47
Клар
Уолтер
11
Чори
Кастро
23
Nicolas
Sosa
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Клар УолтерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чори КастроПолузащитник
-
23 Nicolas SosaНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
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-
-
-
Главный тренер: Фоссати Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
Результаты последних матчей
Ривер Плейт Монтевидео
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Дефенсор Спортинг - Ривер Плейт Монтевидео 3:2 Ривер Плейт Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 0:1
Ривер Плейт Монтевидео - Серро Ларго 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серрито 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Бостон Ривер 1:2 Пласа Колония - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 4:2 Ривер Плейт Монтевидео - Вилья Эспаньола 4:2 Монтевидео Сити Торке - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Атлетико Рентистас - Ривер Плейт Монтевидео 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 0:1 Бостон Ривер - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Ривер Плейт Монтевидео - Феникс Монтовидео 0:0 Пласа Колония - Ривер Плейт Монтевидео 0:0 Ривер Плейт Монтевидео - Суд Америка 5:1 Атлетико Прогресо - Ривер Плейт Монтевидео 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2