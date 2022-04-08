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  3. Копа Судамерикана: Группа A
Метрополитанос
0:0
Первый тайм: 7'
Ланус
0' 7'
Лучшие коэффициенты
Метрополитанос
Ничья
Ланус
4.69
3.54
1.86
Все Коэффициенты
12
Giancarlo
Schiavone
3
Leminger
Bolivar
4
Andres
Ferro
14
Jean
Fuentes
28
Nestor
Cova
11
Darwin
Gomez
5
Christian
Larotonda
10
Walter
Araujo
17
Robinson
Flores
7
Carlos
Sosa
I
9
Marco
Bustillo
1
Fernando
Monetti
26
Ди
Пласидо
Леонель
22
Весприни
Матиас
6
Брагьери
Диего
21
Паскини
Николас
5
Tomas
Belmonte
27
Angel
Gonzalez
II
25
Alexandro
Bernabei
42
Лопес
Хосе
Мануэль
20
Victor
Malcorra
9
Жозе
Густаво
Санд
Метрополитанос
Ланус

Результаты последних матчей

Метрополитанос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Метрополитанос - Карабобо 0:0 Монагас - Метрополитанос 2:1 Метрополитанос - Каракас 3:0 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 4:0
Сулия - Метрополитанос 1:2 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:0 Метрополитанос - Арагуа 2:2 Эрманос Кольменарес - Метрополитанос 4:0 Метрополитанос - Академия Пуэрто-Кабельо 1:2 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 1:1 Арагуа - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 1:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:2 Метрополитанос - Португеза Акаригуа 1:0 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 1:1 Минерос де Гуайяна - Метрополитанос 0:0 Метрополитанос - Монагас 1:2 Каракас - Метрополитанос 1:3
Ланус
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2
Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ланус - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 4:2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Метрополитанос
Ничья
Ланус
4.69
3.54
1.86
Все Коэффициенты
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