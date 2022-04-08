0:0
Первый тайм: 7'
19
Nixon
Molina
10
Диас
Дамиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Nixon MolinaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Аймар ДариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Селико Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Kevin RolonПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Bruno VeglioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Diego RiolfoПолузащитник
-
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30 Enzo Lopez
-
Главный тренер: Daniel Carreno
Результаты последних матчей
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Универсидад Католика - Барселона Гуаякиль 1:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Барселона Гуаякиль - Индепендьенте дель Валле 2:0
Америка Минейро - Барселона Гуаякиль 0:0 Nueve de Octubre - Барселона Гуаякиль 1:3 Университарио Депортес Лима - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Текнико Университарио 1:0 Барселона Гуаякиль - Университарио Депортес Лима 2:0 Дельфин - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Сити Торке 0:0 Монтевидео Сити Торке - Барселона Гуаякиль 1:1 Макара - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Универсидад Католика 1:1 Ольмедо - Барселона Гуаякиль 0:2 Барселона Гуаякиль - Nueve de Octubre 1:3 Аукас - Барселона Гуаякиль 1:0 Эмелек - Барселона Гуаякиль 2:1 Дельфин - Барселона Гуаякиль 4:1 Барселона Гуаякиль - Мушук Руна 4:0
Монтевидео Уондерерс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 2:2 Серро Ларго - Монтевидео Уондерерс 0:1 Альбион Роверс - Монтевидео Уондерерс 1:1
Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 2:1 Монтевидео Уондерерс - Дефенсор Спортинг 1:0 Феникс Монтовидео - Монтевидео Уондерерс 0:3 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Уондерерс - Феникс Монтовидео 1:1 Пласа Колония - Монтевидео Уондерерс 0:1 Монтевидео Уондерерс - Суд Америка 4:1 Атлетико Прогресо - Монтевидео Уондерерс 3:1 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 1:2 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 0:1 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 1:0 Серрито - Монтевидео Уондерерс 2:2 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 1:0 Вилья Эспаньола - Монтевидео Уондерерс 2:2 Монтевидео Уондерерс - Монтевидео Сити Торке 0:1