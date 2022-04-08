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  3. Копа Судамерикана: Группа A
Барселона Гуаякиль
0:0
Первый тайм: 7'
Монтевидео Уондерерс
0' 7'
Лучшие коэффициенты
Барселона Гуаякиль
Ничья
Монтевидео Уондерерс
1.50
4.10
8.79
Все Коэффициенты
1
Javier
Burrai
31
Веласко
Педро
4
Carlos
Rodriguez
III
3
Lucas
Sosa
6
Киньонес
Лионель
19
Nixon
Molina
20
Bruno
Pinatares
18
Adonis
Preciado
10
Диас
Дамиан
15
Jonathan
Perlaza
9
Gonzalo
Mastriani
12
Ignacio
De
Arruabarrena
2
Juan
Aguirre2
4
Juan
Acosta
23
Emiliano
Garcia1
3
Jonathan
Laserda
21
Kevin
Rolon
8
Тельечеа
Эмилиано
16
Bruno
Veglio
10
Nicolas
Quagliata
19
Браво
Кристиан
32
Hernan
Rivero
Барселона Гуаякиль
Монтевидео Уондерерс

Результаты последних матчей

Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Универсидад Католика - Барселона Гуаякиль 1:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Барселона Гуаякиль - Индепендьенте дель Валле 2:0
Америка Минейро - Барселона Гуаякиль 0:0 Nueve de Octubre - Барселона Гуаякиль 1:3 Университарио Депортес Лима - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Текнико Университарио 1:0 Барселона Гуаякиль - Университарио Депортес Лима 2:0 Дельфин - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Сити Торке 0:0 Монтевидео Сити Торке - Барселона Гуаякиль 1:1 Макара - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Универсидад Католика 1:1 Ольмедо - Барселона Гуаякиль 0:2 Барселона Гуаякиль - Nueve de Octubre 1:3 Аукас - Барселона Гуаякиль 1:0 Эмелек - Барселона Гуаякиль 2:1 Дельфин - Барселона Гуаякиль 4:1 Барселона Гуаякиль - Мушук Руна 4:0
Монтевидео Уондерерс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 2:2 Серро Ларго - Монтевидео Уондерерс 0:1 Альбион Роверс - Монтевидео Уондерерс 1:1
Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 2:1 Монтевидео Уондерерс - Дефенсор Спортинг 1:0 Феникс Монтовидео - Монтевидео Уондерерс 0:3 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Уондерерс - Феникс Монтовидео 1:1 Пласа Колония - Монтевидео Уондерерс 0:1 Монтевидео Уондерерс - Суд Америка 4:1 Атлетико Прогресо - Монтевидео Уондерерс 3:1 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 1:2 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 0:1 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 1:0 Серрито - Монтевидео Уондерерс 2:2 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 1:0 Вилья Эспаньола - Монтевидео Уондерерс 2:2 Монтевидео Уондерерс - Монтевидео Сити Торке 0:1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Барселона Гуаякиль
Ничья
Монтевидео Уондерерс
1.50
4.10
8.79
Все Коэффициенты
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Барселона Гуаякиль
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