2:0
Второй тайм: 79'
29' Желтая карточкаSergio Barreto
33' Желтая карточкаDamian Batallini
35' Желтая карточкаJose Manuel Vera
1:0
66' ГолБенегас Леандро
2:0
73' ГолAlan Sonora
Ход матча
29'
33'
35'
66'
1:0
73'
2:0
11
Gaston
Togni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
35 Tomas Pozzo
-
10 Alan Sonora
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
11 Ronald Acuna
-
-
-
28 Cesar Ayala
-
Главный тренер: Gustavo Bobadilla
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1
Хенераль Кабальеро ХЛМ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Депортиво Ла-Гуайра 1:1 Сол де Америка - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Гуайрена 0:1
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сол де Америка 2:1 Гуарани Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 3:1 Сол де Америка - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Насьональ Асунсьон 1:2 Sportivo Ameliano - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Такуари 2:0 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0 Олимпия Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:2 3 де Фебреро - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:4 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Фульгенсио Егрос 2:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Депортиво Капьята 0:1 Спортиво Итено - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:4 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Рубио Нью 4:1 Депортиво Сантани - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Guarani de Trinidad 2:0 Спортиво Сан-Лоренсо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:3