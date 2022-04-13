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  3. Копа Судамерикана: Группа G
Индепендьенте Авельянеда
2:0
Второй тайм: 79'
Хенераль Кабальеро ХЛМ
0'
29' Желтая карточка
Sergio Barreto
33' Желтая карточка
Damian Batallini
35' Желтая карточка
Jose Manuel Vera
1:0
66' Гол
Бенегас Леандро
2:0
73' Гол
Alan Sonora
79'

Ход матча

28'
 
Eduardo Duarte
Miller Mareco
29'
Sergio Barreto
 
33'
Damian Batallini
 
35'
 
Jose Manuel Vera
46'
Joaquin Laso
Sergio Barreto
 
46'
Alan Sonora
Damian Batallini
 
46'
Tomas Pozzo
Gaston Togni
 
58'
 
Junior Marabel
Фернандес Луис
64'
Rodrigo Marquez
Gonzalo Asis
 
66'
Бенегас Леандро
1:0
69'
 
Santiago Bustos
Tomas Lezcano
69'
 
Clementino Gonzalez
Сальседо Сантьяго
69'
 
Walter Rodriguez
Guillermo Hauche
73'
Alan Sonora
2:0
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Хенераль Кабальеро ХЛМ
1.33
4.60
10.00
Все Коэффициенты
1
Соса
Себастьян
4
Gonzalo
Asis
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
23
Бланко
Доминго
29
Lucas
Daniel
Romero
11
Gaston
Togni
8
Damian
Batallini
18
Бенегас
Леандро
7
Роа
Андрес
Фелипе
12
Gustavo
Arevalos
6
Miller
Mareco
5
Orlando
Barreto
19
Sergio
Vergara
II
24
Tomas
Lezcano
16
Jose
Manuel
Vera
10
Фернандес
Луис
17
Ezequiel
Alfonso
22
Guillermo
Hauche
8
Juan
Jose
Heinze
7
Сальседо
Сантьяго
Индепендьенте Авельянеда
Хенераль Кабальеро ХЛМ

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1
Хенераль Кабальеро ХЛМ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Депортиво Ла-Гуайра 1:1 Сол де Америка - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Гуайрена 0:1
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сол де Америка 2:1 Гуарани Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 3:1 Сол де Америка - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Насьональ Асунсьон 1:2 Sportivo Ameliano - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Такуари 2:0 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0 Олимпия Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:2 3 де Фебреро - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:4 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Фульгенсио Егрос 2:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Депортиво Капьята 0:1 Спортиво Итено - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:4 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Рубио Нью 4:1 Депортиво Сантани - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Guarani de Trinidad 2:0 Спортиво Сан-Лоренсо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Jose Manuel Vera получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Damian Batallini получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Серхио Баррето получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Miller Mareco уходит с поля. Eduardo Duarte выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Хенераль Кабальеро ХЛМ
1.33
4.60
10.00
Все Коэффициенты
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Индепендьенте Авельянеда
Хенераль Кабальеро ХЛМ

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