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  3. Копа Судамерикана: Группа G
Индепендьенте Авельянеда
2:0
Конец матча
Хенераль Кабальеро ХЛМ
0'
29' Желтая карточка
Sergio Barreto
33' Желтая карточка
Damian Batallini
35' Желтая карточка
Jose Manuel Vera
1:0
66' Гол
Бенегас Леандро
2:0
73' Гол
Alan Sonora
90'+5
1
Соса
Себастьян
4
Gonzalo
Asis
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
23
Бланко
Доминго
29
Lucas
Daniel
Romero
11
Gaston
Togni
8
Damian
Batallini
18
Бенегас
Леандро
7
Роа
Андрес
Фелипе
12
Gustavo
Arevalos
6
Miller
Mareco
5
Orlando
Barreto
19
Sergio
Vergara
II
24
Tomas
Lezcano
16
Jose
Manuel
Vera
10
Фернандес
Луис
17
Ezequiel
Alfonso
22
Guillermo
Hauche
8
Juan
Jose
Heinze
7
Сальседо
Сантьяго
Индепендьенте Авельянеда
Хенераль Кабальеро ХЛМ

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1
Хенераль Кабальеро ХЛМ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Депортиво Ла-Гуайра 1:1 Сол де Америка - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Гуайрена 0:1
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сол де Америка 2:1 Гуарани Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 3:1 Сол де Америка - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Насьональ Асунсьон 1:2 Sportivo Ameliano - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Такуари 2:0 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0 Олимпия Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:2 3 де Фебреро - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:4 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Фульгенсио Егрос 2:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Депортиво Капьята 0:1 Спортиво Итено - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:4 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Рубио Нью 4:1 Депортиво Сантани - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Guarani de Trinidad 2:0 Спортиво Сан-Лоренсо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Jose Manuel Vera получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Damian Batallini получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Серхио Баррето получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Miller Mareco уходит с поля. Eduardo Duarte выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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