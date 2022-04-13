3:0
Второй тайм: 80'
1:0
47' ГолNilson Angulo
2:0
50' Гол в свои воротаSalvador Cordero
51' Желтая карточкаDiego Sanchez I
72' Желтая карточкаБраво Федерико
73' Желтая карточкаByron Nieto
3:0
77' ГолTomas Molina
Ход матча
47'
1:0
50'
2:0
51'
72'
73'
74'
77'
3:0
18
Lucas
Piovi
23
Julio
Ortiz
32
Eric
Ahumada
23
Byron
Nieto
15
Корнехо
Хуан
19
Гари
Тельо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Julio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Эрас БрайанВратарь
-
25 Лопес МаркосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Marini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Eric AhumadaЗащитник
-
23 Byron NietoЗащитник
-
15 Корнехо ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гари ТельоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Jason FloresПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Ariel Uribe
-
Главный тренер: Juan Tolisano
Результаты последних матчей
ЛДУ Кито
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кумбайя - ЛДУ Кито 0:2 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Эмелек - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Аукас 4:4
ЛДУ Кито - Мушук Руна 1:1 Текнико Университарио - ЛДУ Кито 1:2 Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Универсидад Католика 2:1 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Гуаласео 1:0 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Оренсе - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Аукас - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 0:2 Макара - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Гуаякиль Сити 3:1 Манта - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Эмелек 3:2 Мушук Руна - ЛДУ Кито 1:3
Антофагаста
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Ньюбленсе - Антофагаста 1:1 Антофагаста - Унион Ла-Калера 0:0 Антофагаста - Унион Эспаньола 0:1
Антофагаста - Коло-Коло 0:1 Унион Эспаньола - Антофагаста 1:2 Кокимбо Юнидо - Антофагаста 3:2 Аудакс Итальяно - Антофагаста 0:3 Антофагаста - Депортес ла Серена 2:2 Универсидад де Чили - Антофагаста 2:1 Антофагаста - Кобресал 0:1 Антофагаста - Коло-Коло 1:0 О'Хиггинз - Антофагаста 0:0 Аудакс Итальяно - Антофагаста 0:0 Антофагаста - Депортес ла Серена 0:0 Универсидад Католика Чили - Антофагаста 4:0 Антофагаста - Ньюбленсе 2:1 Сантьяго Уондерерс - Антофагаста 0:1 Антофагаста - Унион Эспаньола 1:2 Уачипато - Антофагаста 0:1