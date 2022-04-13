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  3. Копа Судамерикана: Группа F
ЛДУ Кито
3:0
Второй тайм: 80'
Антофагаста
0'
1:0
47' Гол
Nilson Angulo
2:0
50' Гол в свои ворота
Salvador Cordero
51' Желтая карточка
Diego Sanchez I
72' Желтая карточка
Браво Федерико
73' Желтая карточка
Byron Nieto
74' Желтая карточка
3:0
77' Гол
Tomas Molina
80'
1
Gonzalo
Falcon
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
4
Кайседо
Луис
II
2
Zaid
Abner
Romero
6
Айяла
Луис
18
Lucas
Piovi
35
Oscar
Zambrano
29
Муньос
Адольфо
23
Julio
Ortiz
8
Альварадо
Александер
7
Tomas
Molina
13
Diego
Sanchez
I
29
Роблес
Андрес
32
Eric
Ahumada
23
Byron
Nieto
15
Корнехо
Хуан
14
Salvador
Cordero
22
Diego
Orellana
6
Браво
Федерико
8
Marco
Collao
19
Гари
Тельо
24
Brayan
Hurtado
ЛДУ Кито
Антофагаста

Результаты последних матчей

ЛДУ Кито
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кумбайя - ЛДУ Кито 0:2 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Эмелек - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Аукас 4:4
ЛДУ Кито - Мушук Руна 1:1 Текнико Университарио - ЛДУ Кито 1:2 Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Универсидад Католика 2:1 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Гуаласео 1:0 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Оренсе - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Аукас - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 0:2 Макара - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Гуаякиль Сити 3:1 Манта - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Эмелек 3:2 Мушук Руна - ЛДУ Кито 1:3
Антофагаста
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Ньюбленсе - Антофагаста 1:1 Антофагаста - Унион Ла-Калера 0:0 Антофагаста - Унион Эспаньола 0:1
Антофагаста - Коло-Коло 0:1 Унион Эспаньола - Антофагаста 1:2 Кокимбо Юнидо - Антофагаста 3:2 Аудакс Итальяно - Антофагаста 0:3 Антофагаста - Депортес ла Серена 2:2 Универсидад де Чили - Антофагаста 2:1 Антофагаста - Кобресал 0:1 Антофагаста - Коло-Коло 1:0 О'Хиггинз - Антофагаста 0:0 Аудакс Итальяно - Антофагаста 0:0 Антофагаста - Депортес ла Серена 0:0 Универсидад Католика Чили - Антофагаста 4:0 Антофагаста - Ньюбленсе 2:1 Сантьяго Уондерерс - Антофагаста 0:1 Антофагаста - Унион Эспаньола 1:2 Уачипато - Антофагаста 0:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ЛДУ Кито
Ничья
Антофагаста
1.31
5.60
9.00
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