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  3. Копа Судамерикана: Группа B
Мелгар
2:0
Конец матча
Ривер Плейт Монтевидео
0'
1:0
3' Гол
Bernardo Nicolas Cuesta
34' Желтая карточка
Tiago Galletto
45' Желтая карточка
Перейра Максимилиано
2:0
78' Гол
Bernardo Nicolas Cuesta
90'+4
12
Каседа
Карлос
4
Elias
Ramos
5
Alec
Deneumostier
2
Галеано
Леонель
19
Paolo
Reyna
17
Jean
Archimbaud
7
Cristian
Bordacahar
28
Alexis
Arias
II
11
Перес
Гедес
Мартин
16
Иберико
Луис
9
Bernardo
Nicolas
Cuesta
1
Ичасо
Сальвадор
44
Аха
Хосе
4
Horacio
David
Salaberry
3
Santiago
Brunelli
16
Перейра
Максимилиано
5
Tiago
Galletto
6
Matias
Alfonso
47
Клар
Уолтер
9
Thiago
Borbas
11
Чори
Кастро
23
Nicolas
Sosa
Мелгар
Ривер Плейт Монтевидео

Результаты последних матчей

Мелгар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Универсидад Сан-Мартин - Мелгар 2:0 Куяба - Мелгар 2:0 Мелгар - Карлос Стеин 3:0 Академия Кантолао - Мелгар 0:1
Мелгар - Сенсьяно 1:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Сенсьяно - Мелгар 1:1 Универсидад Кахамарка - Мелгар 3:1 Спорт Уанкайо - Мелгар 3:0 Спортинг Кристал - Мелгар 2:2 Мелгар - Карлос Мануччи 1:0 Мелгар - Университарио Депортес Лима 1:2 Депортиво Мунисипаль - Мелгар 1:3 Мелгар - Универсидад Сан-Мартин 6:0 Академия Кантолао - Мелгар 0:2 Мелгар - Спорт Бойз 1:0 Альянса Лима - Мелгар 1:0 Мелгар - Аякучо 1:1 Сенсьяно - Мелгар 0:1 Мелгар - Спортинг Кристал 0:1
Ривер Плейт Монтевидео
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт Монтевидео - Альбион Роверс 4:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Дефенсор Спортинг - Ривер Плейт Монтевидео 3:2 Ривер Плейт Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1
Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серро Ларго 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серрито 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Бостон Ривер 1:2 Пласа Колония - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 4:2 Ривер Плейт Монтевидео - Вилья Эспаньола 4:2 Монтевидео Сити Торке - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Атлетико Рентистас - Ривер Плейт Монтевидео 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 0:1 Бостон Ривер - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Ривер Плейт Монтевидео - Феникс Монтовидео 0:0 Пласа Колония - Ривер Плейт Монтевидео 0:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Перейра Максимилиано получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Tiago Galletto получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Bernardo Cuesta бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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