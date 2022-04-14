2:0
Конец матча
1:0
3' ГолBernardo Nicolas Cuesta
34' Желтая карточкаTiago Galletto
45' Желтая карточкаПерейра Максимилиано
2:0
78' ГолBernardo Nicolas Cuesta
Ход матча
3'
34'
78'
19
Paolo
Reyna
16
Иберико
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Paolo ReynaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Иберико ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Хоэль СанчесПолузащитник
-
-
-
33 Matias Lazo
-
-
13 Freddy Oncoy
-
-
-
-
Главный тренер: Nestor Lorenzo
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Клар УолтерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чори КастроПолузащитник
-
23 Nicolas SosaНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Pablo Lopez2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Diaz
Результаты последних матчей
Мелгар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Универсидад Сан-Мартин - Мелгар 2:0 Куяба - Мелгар 2:0 Мелгар - Карлос Стеин 3:0 Академия Кантолао - Мелгар 0:1
Мелгар - Сенсьяно 1:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Сенсьяно - Мелгар 1:1 Универсидад Кахамарка - Мелгар 3:1 Спорт Уанкайо - Мелгар 3:0 Спортинг Кристал - Мелгар 2:2 Мелгар - Карлос Мануччи 1:0 Мелгар - Университарио Депортес Лима 1:2 Депортиво Мунисипаль - Мелгар 1:3 Мелгар - Универсидад Сан-Мартин 6:0 Академия Кантолао - Мелгар 0:2 Мелгар - Спорт Бойз 1:0 Альянса Лима - Мелгар 1:0 Мелгар - Аякучо 1:1 Сенсьяно - Мелгар 0:1 Мелгар - Спортинг Кристал 0:1
Ривер Плейт Монтевидео
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт Монтевидео - Альбион Роверс 4:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Дефенсор Спортинг - Ривер Плейт Монтевидео 3:2 Ривер Плейт Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1
Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серро Ларго 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серрито 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Бостон Ривер 1:2 Пласа Колония - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 4:2 Ривер Плейт Монтевидео - Вилья Эспаньола 4:2 Монтевидео Сити Торке - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Атлетико Рентистас - Ривер Плейт Монтевидео 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 0:1 Бостон Ривер - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Ривер Плейт Монтевидео - Феникс Монтовидео 0:0 Пласа Колония - Ривер Плейт Монтевидео 0:0