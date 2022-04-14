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  3. Копа Судамерикана: Группа D
Вильстерман
0:1
Перерыв
Аякучо
0'
0:1
9' Гол
Francisco Duclos
17' Желтая карточка
Cristian Chavez II
42' Желтая карточка
Родригес Эдемир
45' Желтая карточка
Othoniel Arce

Ход матча

9'
0:1
Francisco Duclos
17'
Cristian Chavez II
 
42'
Родригес Эдемир
 
45'
 
Othoniel Arce
Лучшие коэффициенты
Вильстерман
Ничья
Аякучо
1.78
3.90
4.80
Все Коэффициенты
1
Jose
Huber
Escobar
Giraldo
16
Монтеро
Ронни
30
Родригес
Эдемир
3
Santiago
Echeveriia
6
Аньес
Карлос
11
Javier
Sanguinetti
14
Варгас
Луис
8
Вильярроэль
Мойзес
II
9
Cristian
Chavez
II
10
Campos
Sérgio
III
24
Осорио
Умберто
13
Andy
Vidal
26
Джордж
Толдо
22
Hugo
Magallanes
5
Francisco
Duclos
24
Sergio
Barboza
8
Eric
Barrios
29
Enmanuel
Paucar
6
Jose
Guidino
11
Cristian
Techera
27
Othoniel
Arce
10
Robert
Ardiles
Вильстерман
Аякучо

Результаты последних матчей

Вильстерман
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Боливар - Вильстерман 0:1 Эвертон Кильота - Вильстерман 1:1 Вильстерман - Реал Томайпо 1:2 Гуабира - Вильстерман 3:0
Аурора - Вильстерман 1:0 Вильстерман - Гуабира 4:0 Олвейс Реди - Вильстерман 0:0 Вильстерман - Индепендьенте Петролеро 1:0 Университарио Винто - Вильстерман 2:0 Вильстерман - Блуминг 0:1 Ройял Пари - Вильстерман 0:2 Сан-Хосе Оруро - Вильстерман 0:3 Вильстерман - Реал Томайпо 3:0 Аурора - Вильстерман 1:1 Вильстерман - Боливар 1:0 Блуминг - Вильстерман 2:2 Вильстерман - Гуабира 2:1 Реал Потоси - Вильстерман 2:2 Вильстерман - Ройял Пари 4:1 Олвейс Реди - Вильстерман 0:0
Аякучо
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Аякучо - Университарио Депортес Лима 1:2 Аякучо - Сан-Паулу 2:3 Аякучо - Универсидад Кахамарка 3:2 Asociacion Deportiva Tarma - Аякучо 0:0
Спорт Бойз - Аякучо 3:2 Аякучо - Депортиво Бинасьональ 2:3 Аякучо - Спорт Бойз 2:0 Сенсьяно - Аякучо 3:1 Аякучо - Универсидад Сан-Мартин 5:0 Универсидад Сезар-Вальехо - Аякучо 2:1 Аякучо - Карлос Стеин 2:1 Депортиво Мунисипаль - Аякучо 3:2 Альянса Универсидад - Аякучо 1:2 Аякучо - Сенсьяно 1:3 Спортинг Кристал - Аякучо 1:0 Аякучо - Карлос Мануччи 3:2 Универсидад Кахамарка - Аякучо 0:2 Аякучо - Альянса Атлетико 0:1 Мелгар - Аякучо 1:1 Аякучо - Куско ФК 1:3
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Отониел Арсе Харамильо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Родригес Эдемир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Кристиан Чавес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Francisco Duclos бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вильстерман
Ничья
Аякучо
1.78
3.90
4.80
Все Коэффициенты
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Вильстерман
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