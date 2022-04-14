0:1
Перерыв
0:1
9' ГолFrancisco Duclos
17' Желтая карточкаCristian Chavez II
42' Желтая карточкаРодригес Эдемир
45' Желтая карточкаOthoniel Arce
Ход матча
9'
0:1
42'
45'
14
Варгас
Луис
13
Andy
Vidal
26
Джордж
Толдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Варгас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Кастро РаульПолузащитник
-
17 Меначо СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чавес АндресНападающий
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-
Главный тренер: Miguel Ponce
- Основной состав
-
13 Andy VidalВратарь
-
26 Джордж ТолдоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
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18 Aryan Romani
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Главный тренер: Alejandro Apud
Результаты последних матчей
Вильстерман
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Боливар - Вильстерман 0:1 Эвертон Кильота - Вильстерман 1:1 Вильстерман - Реал Томайпо 1:2 Гуабира - Вильстерман 3:0
Аурора - Вильстерман 1:0 Вильстерман - Гуабира 4:0 Олвейс Реди - Вильстерман 0:0 Вильстерман - Индепендьенте Петролеро 1:0 Университарио Винто - Вильстерман 2:0 Вильстерман - Блуминг 0:1 Ройял Пари - Вильстерман 0:2 Сан-Хосе Оруро - Вильстерман 0:3 Вильстерман - Реал Томайпо 3:0 Аурора - Вильстерман 1:1 Вильстерман - Боливар 1:0 Блуминг - Вильстерман 2:2 Вильстерман - Гуабира 2:1 Реал Потоси - Вильстерман 2:2 Вильстерман - Ройял Пари 4:1 Олвейс Реди - Вильстерман 0:0
Аякучо
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Аякучо - Университарио Депортес Лима 1:2 Аякучо - Сан-Паулу 2:3 Аякучо - Универсидад Кахамарка 3:2 Asociacion Deportiva Tarma - Аякучо 0:0
Спорт Бойз - Аякучо 3:2 Аякучо - Депортиво Бинасьональ 2:3 Аякучо - Спорт Бойз 2:0 Сенсьяно - Аякучо 3:1 Аякучо - Универсидад Сан-Мартин 5:0 Универсидад Сезар-Вальехо - Аякучо 2:1 Аякучо - Карлос Стеин 2:1 Депортиво Мунисипаль - Аякучо 3:2 Альянса Универсидад - Аякучо 1:2 Аякучо - Сенсьяно 1:3 Спортинг Кристал - Аякучо 1:0 Аякучо - Карлос Мануччи 3:2 Универсидад Кахамарка - Аякучо 0:2 Аякучо - Альянса Атлетико 0:1 Мелгар - Аякучо 1:1 Аякучо - Куско ФК 1:3