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  3. Копа Судамерикана: Группа H
Хуниор
2:0
Первый тайм: 45+'
Флуминенсе
0'
1:0
10' Гол
Didier Moreno
23' Желтая карточка
Кристиано
25' Желтая карточка
Yago I
2:0
45' Пенальти
Борха Мигель
45'+4

Ход матча

10'
Didier Moreno
1:0
23'
 
Кристиано
25'
 
Yago I
45'
Борха Мигель
2:0
Лучшие коэффициенты
Хуниор
Ничья
Флуминенсе
2.80
2.99
2.92
Все Коэффициенты
1
Виера
Себастьян
27
Fabian
Viafara
24
Daniel
Rosero
5
Jorge
Arias
17
Фуэнтес
Габриэль
6
Didier
Moreno
29
Omar
Albornoz
7
Daniel
Giraldo
15
Second
Yesus
Cabrera
8
Инестроса
Фреди
9
Борха
Мигель
12
Фабио
Лопес
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
44
Браз
Давид
31
Calegari
20
Yago
I
7
Андре
15
Кристиано
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
Хуниор
Флуминенсе

История личных встреч

Хуниор
Флуминенсе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

КЛ
1:2
КЛ
1:1

Результаты последних матчей

Хуниор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Депортиво Кали - Хуниор 1:1 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Хуниор - Альянса Петролера 3:1 Мильонариос - Хуниор 1:0
Хуниор - Депортиво Пасто 1:1 Депортиво Перейра - Хуниор 1:0 Хуниор - Ла Экидад 3:1 Ла Экидад - Хуниор 0:0 Хуниор - Унион Магдалена 3:1 Депортес Толима - Хуниор 0:2 Хуниор - Америка де Кали 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:0 Онсе Кальдас - Хуниор 1:0 Хуниор - Агилас Дорадас 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 2:1 Хуниор - Ла Экидад 1:0 Атлетико Насьональ II - Хуниор 3:1 Хуниор - Патриотас 3:1 Хуниор - Атлетико Насьональ II 1:1 Депортиво Кали - Хуниор 2:0
Флуминенсе
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2
Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Ресенде - Флуминенсе 0:4 Флуминенсе - Мильонариос 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Мильонариос - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Волта-Редонда 3:0 Нова-Игуасу - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Audax Rio EC 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Борха Мигель из команды Хуниор забивает с точки!
  • Желтая карточка
    25'
    Яго получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Кристиано получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Didier Moreno бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хуниор
Ничья
Флуминенсе
2.80
2.99
2.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хуниор 2:0 Флуминенсе онлайн

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Хуниор
Флуминенсе

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