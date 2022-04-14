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  3. Копа Судамерикана: Группа H
Хуниор
3:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
1:0
10' Гол
Didier Moreno
23' Желтая карточка
Кристиано
25' Желтая карточка
Yago I
2:0
45' Пенальти
Борха Мигель
45' Желтая карточка
Daniel Giraldo
49' Желтая карточка
Борха Мигель
49' Желтая карточка
Маноэл
50' Желтая карточка
Second Yesus Cabrera
67' Желтая карточка
Инестроса Фреди
90' Желтая карточка
Мартинелли Габриэл
3:0
90' Гол
Fabian Sambueza
90'+6
1
Виера
Себастьян
27
Fabian
Viafara
24
Daniel
Rosero
5
Jorge
Arias
17
Фуэнтес
Габриэль
6
Didier
Moreno
29
Omar
Albornoz
7
Daniel
Giraldo
15
Second
Yesus
Cabrera
8
Инестроса
Фреди
9
Борха
Мигель
12
Фабио
Лопес
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
44
Браз
Давид
31
Calegari
20
Yago
I
7
Андре
15
Кристиано
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
Хуниор
Флуминенсе

История личных встреч

Хуниор
Флуминенсе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

КЛ
1:2
КЛ
1:1

Результаты последних матчей

Хуниор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Депортиво Кали - Хуниор 1:1 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Хуниор - Альянса Петролера 3:1 Мильонариос - Хуниор 1:0
Хуниор - Депортиво Пасто 1:1 Депортиво Перейра - Хуниор 1:0 Хуниор - Ла Экидад 3:1 Ла Экидад - Хуниор 0:0 Хуниор - Унион Магдалена 3:1 Депортес Толима - Хуниор 0:2 Хуниор - Америка де Кали 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:0 Онсе Кальдас - Хуниор 1:0 Хуниор - Агилас Дорадас 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 2:1 Хуниор - Ла Экидад 1:0 Атлетико Насьональ II - Хуниор 3:1 Хуниор - Патриотас 3:1 Хуниор - Атлетико Насьональ II 1:1 Депортиво Кали - Хуниор 2:0
Флуминенсе
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2
Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Ресенде - Флуминенсе 0:4 Флуминенсе - Мильонариос 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Мильонариос - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Волта-Редонда 3:0 Нова-Игуасу - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Audax Rio EC 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Daniel Giraldo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Борха Мигель из команды Хуниор забивает с точки!
  • Желтая карточка
    25'
    Яго получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Кристиано получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Didier Moreno бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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