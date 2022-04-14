3:0
Конец матча
1:0
10' ГолDidier Moreno
23' Желтая карточкаКристиано
25' Желтая карточкаYago I
2:0
45' ПенальтиБорха Мигель
45' Желтая карточкаDaniel Giraldo
49' Желтая карточкаБорха Мигель
49' Желтая карточкаМаноэл
50' Желтая карточкаSecond Yesus Cabrera
67' Желтая карточкаИнестроса Фреди
90' Желтая карточкаМартинелли Габриэл
3:0
90' ГолFabian Sambueza
Ход матча
10'
1:0
23'
25'
45'
2:0
45'
46'
49'
49'
67'
68'
90'
3:0
12
Фабио
Лопес
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
44
Браз
Давид
31
Calegari
20
Yago
I
7
Андре
15
Кристиано
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Edwin Cetre
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
31 CalegariПолузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
7 АндреПолузащитник
-
15 КристианоПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
8 Gustavo1
-
-
9 Fred II
-
-
Главный тренер: Abel Braga
История личных встреч
Хуниор
Флуминенсе
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хуниор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Депортиво Кали - Хуниор 1:1 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Хуниор - Альянса Петролера 3:1 Мильонариос - Хуниор 1:0
Хуниор - Депортиво Пасто 1:1 Депортиво Перейра - Хуниор 1:0 Хуниор - Ла Экидад 3:1 Ла Экидад - Хуниор 0:0 Хуниор - Унион Магдалена 3:1 Депортес Толима - Хуниор 0:2 Хуниор - Америка де Кали 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:0 Онсе Кальдас - Хуниор 1:0 Хуниор - Агилас Дорадас 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 2:1 Хуниор - Ла Экидад 1:0 Атлетико Насьональ II - Хуниор 3:1 Хуниор - Патриотас 3:1 Хуниор - Атлетико Насьональ II 1:1 Депортиво Кали - Хуниор 2:0
Флуминенсе
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2
Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Ресенде - Флуминенсе 0:4 Флуминенсе - Мильонариос 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Мильонариос - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Волта-Редонда 3:0 Нова-Игуасу - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Audax Rio EC 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1