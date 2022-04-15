1:0
Конец матча
1:0
10' ГолSebastian Saez
39' Желтая карточкаКастеллани Гонсало
48' Желтая карточкаBrayan Garrido
53' Желтая карточкаAmos Perales
56' Желтая карточкаЭнрике Педро
69' Желтая карточкаAlejandro Maciel
Ход матча
10'
1:0
48'
53'
56'
69'
23
Энрике
Педро
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Абель ГомесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Cesar Perez
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Главный тренер: Martin Anselmi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
-
14 Amos PeralesНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Нападающий
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23 Лопез ЭрикНападающий
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Главный тренер: Diego Dabove
Результаты последних матчей
Унион Ла-Калера
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Унион Ла-Калера - Курико Юнидо 0:0 Универсидад Католика - Унион Ла-Калера 0:0 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 4:0 Антофагаста - Унион Ла-Калера 0:0
Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 2:1 Унион Ла-Калера - Уачипато 1:0 Ньюбленсе - Унион Ла-Калера 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Кильота 1:1 Унион Ла-Калера - Кобресал 0:2 Ньюбленсе - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Универсидад де Чили 2:4 Универсидад де Чили - Унион Ла-Калера 3:2 Унион Ла-Калера - Депортес ла Серена 1:2 Эвертон Кильота - Унион Ла-Калера 1:2 Унион Ла-Калера - Уачипато 0:2 Палестино - Унион Ла-Калера 1:2 Унион Ла-Калера - Мелипилья 2:3 Курико Юнидо - Унион Ла-Калера 1:1 Унион Ла-Калера - Кобресал 1:2
Банфилд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1
Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4