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  3. Копа Судамерикана: Группа C
Унион Ла-Калера
1:0
Конец матча
Банфилд
0'
1:0
10' Гол
Sebastian Saez
39' Желтая карточка
Кастеллани Гонсало
48' Желтая карточка
Brayan Garrido
53' Желтая карточка
Amos Perales
56' Желтая карточка
Энрике Педро
69' Желтая карточка
Alejandro Maciel
90'+5
1
Ignacio
Arce
23
Энрике
Педро
17
Cristian
Vilches
11
Erick
Wiemberg
13
Matias
Fernandez
III
20
Brayan
Garrido
32
Родригес
Томас
10
Кастеллани
Гонсало
4
Yerco
Oyanedel
9
Lucas
Passerini
18
Sebastian
Saez
25
Болонья
Энрике
29
Luciano
Andres
Abecasis
44
Alejandro
Maciel
6
Лолло
Лусиано
3
Franco
Quinteros
4
Matias
Romero1
30
Juan
Andrada
8
Giuliano
Galoppo
11
Урси
Агустин
9
Juan
Manuel
Cruz
14
Amos
Perales
Унион Ла-Калера
Банфилд

Результаты последних матчей

Унион Ла-Калера
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Унион Ла-Калера - Курико Юнидо 0:0 Универсидад Католика - Унион Ла-Калера 0:0 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 4:0 Антофагаста - Унион Ла-Калера 0:0
Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 2:1 Унион Ла-Калера - Уачипато 1:0 Ньюбленсе - Унион Ла-Калера 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Кильота 1:1 Унион Ла-Калера - Кобресал 0:2 Ньюбленсе - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Универсидад де Чили 2:4 Универсидад де Чили - Унион Ла-Калера 3:2 Унион Ла-Калера - Депортес ла Серена 1:2 Эвертон Кильота - Унион Ла-Калера 1:2 Унион Ла-Калера - Уачипато 0:2 Палестино - Унион Ла-Калера 1:2 Унион Ла-Калера - Мелипилья 2:3 Курико Юнидо - Унион Ла-Калера 1:1 Унион Ла-Калера - Кобресал 1:2
Банфилд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1
Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Кастеллани Гонсало получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Себастьян Саез бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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