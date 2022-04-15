1:1
Конец матча
0:1
43' ПенальтиRobinson Flores
1:1
45' ГолMauro Menzdez
70' Желтая карточкаEmiliano Garcia1
73' Желтая карточкаLeminger Bolivar
Ход матча
43'
0:1
45'
1:1
70'
73'
21
Kevin
Rolon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Kevin RolonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
16 Bruno Veglio
-
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Главный тренер: Daniel Carreno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Jean FuentesЗащитник
-
28 Nestor CovaЗащитник
-
29 Jefre VargasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Darwin GomezПолузащитник
- Полузащитник
-
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19 Luis Annese
-
-
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Главный тренер: Jose Maria Morr
Результаты последних матчей
Монтевидео Уондерерс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Монтевидео Уондерерс - Депортиво Мальдонадо 0:1 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Уондерерс 4:2 Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 2:2
Серро Ларго - Монтевидео Уондерерс 0:1 Альбион Роверс - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 2:1 Монтевидео Уондерерс - Дефенсор Спортинг 1:0 Феникс Монтовидео - Монтевидео Уондерерс 0:3 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Уондерерс - Феникс Монтовидео 1:1 Пласа Колония - Монтевидео Уондерерс 0:1 Монтевидео Уондерерс - Суд Америка 4:1 Атлетико Прогресо - Монтевидео Уондерерс 3:1 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 1:2 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 0:1 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 1:0 Серрито - Монтевидео Уондерерс 2:2 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 1:0
Метрополитанос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 3:1 Метрополитанос - Ланус 0:0 Метрополитанос - Карабобо 0:0 Монагас - Метрополитанос 2:1
Метрополитанос - Каракас 3:0 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия - Метрополитанос 1:2 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:0 Метрополитанос - Арагуа 2:2 Эрманос Кольменарес - Метрополитанос 4:0 Метрополитанос - Академия Пуэрто-Кабельо 1:2 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 1:1 Арагуа - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 1:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:2 Метрополитанос - Португеза Акаригуа 1:0 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 1:1 Минерос де Гуайяна - Метрополитанос 0:0