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  3. Копа Судамерикана: Группа A
Монтевидео Уондерерс
1:1
Конец матча
Метрополитанос
0'
0:1
43' Пенальти
Robinson Flores
1:1
45' Гол
Mauro Menzdez
70' Желтая карточка
Emiliano Garcia1
73' Желтая карточка
Leminger Bolivar
90'+5
12
Ignacio
De
Arruabarrena
4
Juan
Acosta
23
Emiliano
Garcia1
3
Jonathan
Laserda
21
Kevin
Rolon
26
Guillermo
Wagner
8
Тельечеа
Эмилиано
19
Браво
Кристиан
18
Geronimo
Plada
9
Mauro
Menzdez
32
Hernan
Rivero
12
Giancarlo
Schiavone
3
Leminger
Bolivar
4
Andres
Ferro
14
Jean
Fuentes
28
Nestor
Cova
29
Jefre
Vargas
5
Christian
Larotonda
10
Walter
Araujo
17
Robinson
Flores
7
Carlos
Sosa
I
9
Marco
Bustillo
Монтевидео Уондерерс
Метрополитанос

Результаты последних матчей

Монтевидео Уондерерс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Монтевидео Уондерерс - Депортиво Мальдонадо 0:1 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Уондерерс 4:2 Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 2:2
Серро Ларго - Монтевидео Уондерерс 0:1 Альбион Роверс - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 2:1 Монтевидео Уондерерс - Дефенсор Спортинг 1:0 Феникс Монтовидео - Монтевидео Уондерерс 0:3 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Уондерерс - Феникс Монтовидео 1:1 Пласа Колония - Монтевидео Уондерерс 0:1 Монтевидео Уондерерс - Суд Америка 4:1 Атлетико Прогресо - Монтевидео Уондерерс 3:1 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 1:2 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 0:1 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 1:0 Серрито - Монтевидео Уондерерс 2:2 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 1:0
Метрополитанос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 3:1 Метрополитанос - Ланус 0:0 Метрополитанос - Карабобо 0:0 Монагас - Метрополитанос 2:1
Метрополитанос - Каракас 3:0 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия - Метрополитанос 1:2 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:0 Метрополитанос - Арагуа 2:2 Эрманос Кольменарес - Метрополитанос 4:0 Метрополитанос - Академия Пуэрто-Кабельо 1:2 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 1:1 Арагуа - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 1:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:2 Метрополитанос - Португеза Акаригуа 1:0 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 1:1 Минерос де Гуайяна - Метрополитанос 0:0
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