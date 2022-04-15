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  3. Копа Судамерикана: Группа A
Ланус
3:1
Конец матча
Барселона Гуаякиль
0'
10' Желтая карточка
Весприни Матиас
30' Желтая карточка
Gonzalo Mastriani
1:0
31' Гол
Jonathan Cabral
31' Желтая карточка
Javier Burrai
36' Желтая карточка
Lucas Sosa
66' Желтая карточка
Braian Aguirre
2:0
74' Гол
Жозе Густаво Санд
2:1
77' Гол
Carlos Rodriguez III
3:1
82' Гол
Alexandro Bernabei
90'+6
1
Fernando
Monetti
35
Braian
Aguirre
22
Весприни
Матиас
2
Jonathan
Cabral
25
Alexandro
Bernabei
7
Акоста
Лаутаро
19
Maximiliano
Gonzalez
5
Tomas
Belmonte
21
Паскини
Николас
9
Жозе
Густаво
Санд
42
Лопес
Хосе
Мануэль
1
Javier
Burrai
31
Веласко
Педро
4
Carlos
Rodriguez
III
3
Lucas
Sosa
6
Киньонес
Лионель
27
Карселен
Майкл
20
Bruno
Pinatares
18
Adonis
Preciado
10
Диас
Дамиан
15
Jonathan
Perlaza
9
Gonzalo
Mastriani
Ланус
Барселона Гуаякиль

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1
Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Барселона Гуаякиль - Оренсе 2:0 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Уондерерс 4:2 Универсидад Католика - Барселона Гуаякиль 1:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 1:1
Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Барселона Гуаякиль - Индепендьенте дель Валле 2:0 Америка Минейро - Барселона Гуаякиль 0:0 Nueve de Octubre - Барселона Гуаякиль 1:3 Университарио Депортес Лима - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Текнико Университарио 1:0 Барселона Гуаякиль - Университарио Депортес Лима 2:0 Дельфин - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Сити Торке 0:0 Монтевидео Сити Торке - Барселона Гуаякиль 1:1 Макара - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Универсидад Католика 1:1 Ольмедо - Барселона Гуаякиль 0:2 Барселона Гуаякиль - Nueve de Octubre 1:3 Аукас - Барселона Гуаякиль 1:0 Эмелек - Барселона Гуаякиль 2:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Lucas Sosa получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Javier Burrai получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Йонатан Кабраль бьет в цель!
  • 31'
    Диас Дамиан уходит с поля. Кортес Габриэль выходит вместо него
  • Желтая карточка
    30'
    Gonzalo Mastriani получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Adonis Preciado уходит с поля. Erick Castillo выходит вместо него
  • Желтая карточка
    10'
    Матиас Перес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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