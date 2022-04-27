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  3. Копа Судамерикана: Группа D
Эвертон Кильота
2:1
Конец матча
Аякучо
0'
29' Желтая карточка
Cesar Martinez Valenzuela
31' Желтая карточка
Francisco Duclos
1:0
55' Гол
Эчеверрия Родриго
1:1
61' Пенальти
Cristian Techera
70' Желтая карточка
Enmanuel Paucar
2:1
71' Гол
Эчеверрия Родриго
90'+4
30
Fernando
de
Paul
14
Cristopher
Medina
20
Эчеверрия
Родриго
5
Julio
Alberto
Barroso
24
Diego
Oyarzun1
4
Matias
Ibacache
21
Benjamin
Berrios
8
Cesar
Martinez
Valenzuela
6
Alvaro
Madrid
10
Juan
Ezequiel
Cuevas
7
Lucas
Di
Yorio
13
Andy
Vidal
22
Hugo
Magallanes
5
Francisco
Duclos
47
Sergio
Barboza
26
Джордж
Толдо
8
Eric
Barrios
7
Jose
Parodi
6
Jose
Guidino
11
Cristian
Techera
17
Juan
Morales
III
27
Othoniel
Arce
Эвертон Кильота
Аякучо

Результаты последних матчей

Эвертон Кильота
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эвертон Кильота - Палестино 0:0 Ньюбленсе - Эвертон Кильота 2:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Эвертон Кильота - Уачипато 0:1
Эвертон Кильота - Вильстерман 1:1 Депортес ла Серена - Эвертон Кильота 1:3 Эвертон Кильота - Аудакс Итальяно 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Эвертон Кильота 1:0 Универсидад Католика Чили - Эвертон Кильота 0:1 Эвертон Кильота - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эвертон Кильота - Курико Юнидо 1:1 Монагас - Эвертон Кильота 1:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Кильота 1:1 Эвертон Кильота - Монагас 3:0 Унион Эспаньола - Эвертон Кильота 1:1 Эвертон Кильота - Кокимбо Юнидо 2:0 Коло-Коло - Эвертон Кильота 2:0 Эвертон Кильота - Универсидад Католика Чили 0:3 Мелипилья - Эвертон Кильота 1:0 Эвертон Кильота - Унион Ла-Калера 1:2
Аякучо
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Аякучо - Атлетико Грау 1:2 Спорт Бойз - Аякучо 1:0 Вильстерман - Аякучо 0:2 Аякучо - Университарио Депортес Лима 1:2
Аякучо - Сан-Паулу 2:3 Аякучо - Универсидад Кахамарка 3:2 Asociacion Deportiva Tarma - Аякучо 0:0 Спорт Бойз - Аякучо 3:2 Аякучо - Депортиво Бинасьональ 2:3 Аякучо - Спорт Бойз 2:0 Сенсьяно - Аякучо 3:1 Аякучо - Универсидад Сан-Мартин 5:0 Универсидад Сезар-Вальехо - Аякучо 2:1 Аякучо - Карлос Стеин 2:1 Депортиво Мунисипаль - Аякучо 3:2 Альянса Универсидад - Аякучо 1:2 Аякучо - Сенсьяно 1:3 Спортинг Кристал - Аякучо 1:0 Аякучо - Карлос Мануччи 3:2 Универсидад Кахамарка - Аякучо 0:2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Francisco Duclos получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Сезар Мартинес Валенсуэла получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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