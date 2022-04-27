2:1
Конец матча
29' Желтая карточкаCesar Martinez Valenzuela
31' Желтая карточкаFrancisco Duclos
1:0
55' ГолЭчеверрия Родриго
1:1
61' ПенальтиCristian Techera
70' Желтая карточкаEnmanuel Paucar
2:1
71' ГолЭчеверрия Родриго
Ход матча
31'
55'
61'
1:1
70'
71'
13
Andy
Vidal
26
Джордж
Толдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Pedro CamposНападающий
-
12 Jorge Pena
-
17 Gary Moya
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Francisco Meneghini
- Основной состав
-
13 Andy VidalВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Джордж ТолдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Minzun QuinaЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
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Главный тренер: Alejandro Apud
Результаты последних матчей
Эвертон Кильота
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эвертон Кильота - Палестино 0:0 Ньюбленсе - Эвертон Кильота 2:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Эвертон Кильота - Уачипато 0:1
Эвертон Кильота - Вильстерман 1:1 Депортес ла Серена - Эвертон Кильота 1:3 Эвертон Кильота - Аудакс Итальяно 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Эвертон Кильота 1:0 Универсидад Католика Чили - Эвертон Кильота 0:1 Эвертон Кильота - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эвертон Кильота - Курико Юнидо 1:1 Монагас - Эвертон Кильота 1:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Кильота 1:1 Эвертон Кильота - Монагас 3:0 Унион Эспаньола - Эвертон Кильота 1:1 Эвертон Кильота - Кокимбо Юнидо 2:0 Коло-Коло - Эвертон Кильота 2:0 Эвертон Кильота - Универсидад Католика Чили 0:3 Мелипилья - Эвертон Кильота 1:0 Эвертон Кильота - Унион Ла-Калера 1:2
Аякучо
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Аякучо - Атлетико Грау 1:2 Спорт Бойз - Аякучо 1:0 Вильстерман - Аякучо 0:2 Аякучо - Университарио Депортес Лима 1:2
Аякучо - Сан-Паулу 2:3 Аякучо - Универсидад Кахамарка 3:2 Asociacion Deportiva Tarma - Аякучо 0:0 Спорт Бойз - Аякучо 3:2 Аякучо - Депортиво Бинасьональ 2:3 Аякучо - Спорт Бойз 2:0 Сенсьяно - Аякучо 3:1 Аякучо - Универсидад Сан-Мартин 5:0 Универсидад Сезар-Вальехо - Аякучо 2:1 Аякучо - Карлос Стеин 2:1 Депортиво Мунисипаль - Аякучо 3:2 Альянса Универсидад - Аякучо 1:2 Аякучо - Сенсьяно 1:3 Спортинг Кристал - Аякучо 1:0 Аякучо - Карлос Мануччи 3:2 Универсидад Кахамарка - Аякучо 0:2