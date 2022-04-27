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  3. Копа Судамерикана: Группа E
Индепендьенте Медельин
0:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
18' Желтая карточка
Витао
0:1
54' Гол
Alexandre Zurawski
72' Желтая карточка
Javier Mendez III
90' Желтая карточка
Victor Moreno
90'+8
1
Andres
Mosquera
III
29
Juan
Mosquera
3
Victor
Moreno
5
Andres
Cadavid
26
Yulian
Andres
8
Adrian
Arregui
23
Javier
Mendez
III
13
Jaen
Pineda
6
David
Loaiza
16
Vladimir
Hernandez
9
Luciano
Pons
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
22
Мендес
Бруно
II
31
Витао
43
Мартинс
Родригес
8
Эденилсон
дос
Сантос
13
Дурадо
Родриго
23
Gabriel
Paulista
VIII
11
Вандерсон
35
Alexandre
Zurawski
14
Де
Пена
Карлос
Индепендьенте Медельин
Интернасьонал Порту Алегре

Результаты последних матчей

Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико Букараманга - Индепендьенте Медельин 2:3 Индепендьенте Медельин - Тигрес Богота 1:0 Индепендьенте Медельин - Унион Магдалена 0:0 Индепендьенте Медельин - Nueve de Octubre 2:1
Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 1:1 Гуайрена - Индепендьенте Медельин 3:3 Индепендьенте Медельин - Энвигадо 2:1 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 1:0 Америка де Кали - Индепендьенте Медельин 1:3 Америка де Кали - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 2:1 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 4:0 Индепендиенте Санта-Фе - Индепендьенте Медельин 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:0 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Кортулуа 3:1 Онсе Кальдас - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Депортиво Кали 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1 Ипиранга Эрешин - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Униан Фредерикенсе 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Витао получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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