0:1
Конец матча
18' Желтая карточкаВитао
0:1
54' ГолAlexandre Zurawski
72' Желтая карточкаJavier Mendez III
90' Желтая карточкаVictor Moreno
Ход матча
18'
54'
75'
90'
13
Jaen
Pineda
31
Витао
11
Вандерсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Jaen PinedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
24 Juan Cuesta
-
18 Yesid Diaz
-
-
11 Edwar Lopez
-
19 Juan Diaz
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Comesana
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
-
31 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
-
6 ПаулиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
19 Кайо РанхелПолузащитник
- Нападающий
-
26 Estevao
-
-
5 Lizeiro
-
-
17 David VI
-
Главный тренер: Alexander Medina
Результаты последних матчей
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико Букараманга - Индепендьенте Медельин 2:3 Индепендьенте Медельин - Тигрес Богота 1:0 Индепендьенте Медельин - Унион Магдалена 0:0 Индепендьенте Медельин - Nueve de Octubre 2:1
Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 1:1 Гуайрена - Индепендьенте Медельин 3:3 Индепендьенте Медельин - Энвигадо 2:1 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 1:0 Америка де Кали - Индепендьенте Медельин 1:3 Америка де Кали - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 2:1 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 4:0 Индепендиенте Санта-Фе - Индепендьенте Медельин 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:0 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Кортулуа 3:1 Онсе Кальдас - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Депортиво Кали 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1 Ипиранга Эрешин - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Униан Фредерикенсе 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:2