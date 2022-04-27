0:0
Конец матча
28' Желтая карточкаПолента Диего
32' Желтая карточкаMauro Luna Diale
57' Желтая карточкаLuccas Claro
77' Желтая карточкаХавьер Марлон
79' Желтая карточкаGustavo1
87' Желтая карточкаНатан Аллан
90' Желтая карточкаАлвес Хонатан
0:0
90' Не забитый пенальтиFred II
Ход матча
28'
32'
46'
57'
66'
77'
79'
82'
87'
90'
90'
0:0
12
Фабио
Лопес
33
Huan
Nino2
44
Браз
Давид
8
Gustavo1
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
21
Jhon
Arias
34
Kevin
Zenon
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Gustavo1Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
-
21 Jhon AriasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан АлланПолузащитник
-
15 КристианоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисНападающий
-
20 Yago I
-
-
31 Calegari
-
-
-
9 Fred II
-
Главный тренер: Abel Braga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kevin ZenonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Leonel Bucca
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0
Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Ресенде - Флуминенсе 0:4 Флуминенсе - Мильонариос 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Мильонариос - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Волта-Редонда 3:0 Нова-Игуасу - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 1:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3