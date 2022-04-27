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  3. Копа Судамерикана: Группа H
Флуминенсе
0:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
28' Желтая карточка
Полента Диего
32' Желтая карточка
Mauro Luna Diale
57' Желтая карточка
Luccas Claro
77' Желтая карточка
Хавьер Марлон
79' Желтая карточка
Gustavo1
87' Желтая карточка
Натан Аллан
90' Желтая карточка
Алвес Хонатан
0:0
90' Не забитый пенальти
Fred II
90'+9
12
Фабио
Лопес
33
Huan
Nino2
4
Luccas
Claro
44
Браз
Давид
16
Caio
Paulista
5
Веллингтон
III
8
Gustavo1
23
Хавьер
Марлон
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
21
Jhon
Arias
43
Santiago
Mele
22
Emanuel
Britez
2
Franco
Calderon
23
Полента
Диего
3
Корвалан
Клаудио
30
Juan
Ignacio
Nardoni
28
Juan
Portillo
7
Mauro
Luna
Diale
34
Kevin
Zenon
39
Imanol
Machuca
44
Алвес
Хонатан
Флуминенсе
Унион Санта-Фе

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0
Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Ресенде - Флуминенсе 0:4 Флуминенсе - Мильонариос 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Мильонариос - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Волта-Редонда 3:0 Нова-Игуасу - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 1:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Мауро Диале получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Полента Диего получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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