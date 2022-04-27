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  3. Копа Судамерикана: Группа B
Мелгар
1:0
Первый тайм: 31'
Расинг Авельянеда
0'
1:0
21' Гол
Иберико Луис
23' Желтая карточка
Fabricio Dominguez
31'

Ход матча

21'
Иберико Луис
1:0
23'
 
Fabricio Dominguez
Лучшие коэффициенты
Мелгар
Ничья
Расинг Авельянеда
3.70
3.48
2.09
Все Коэффициенты
12
Каседа
Карлос
4
Elias
Ramos
5
Alec
Deneumostier
2
Галеано
Леонель
19
Paolo
Reyna
7
Cristian
Bordacahar
22
Орсан
Орасио
11
Перес
Гедес
Мартин
28
Alexis
Arias
II
16
Иберико
Луис
9
Bernardo
Nicolas
Cuesta
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
5
Мена
Эухенио
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
8
Fabricio
Dominguez
20
Кардона
Эдвин
10
Matias
Rojas
II
27
Javier
Correa
Мелгар
Расинг Авельянеда

Результаты последних матчей

Мелгар
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Депортиво Мунисипаль - Мелгар 1:3 Мелгар - Универсидад Сезар-Вальехо 1:0 Мелгар - Ривер Плейт Монтевидео 2:0 Универсидад Сан-Мартин - Мелгар 2:0
Куяба - Мелгар 2:0 Мелгар - Карлос Стеин 3:0 Академия Кантолао - Мелгар 0:1 Мелгар - Сенсьяно 1:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Сенсьяно - Мелгар 1:1 Универсидад Кахамарка - Мелгар 3:1 Спорт Уанкайо - Мелгар 3:0 Спортинг Кристал - Мелгар 2:2 Мелгар - Карлос Мануччи 1:0 Мелгар - Университарио Депортес Лима 1:2 Депортиво Мунисипаль - Мелгар 1:3 Мелгар - Универсидад Сан-Мартин 6:0 Академия Кантолао - Мелгар 0:2 Мелгар - Спорт Бойз 1:0 Альянса Лима - Мелгар 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2
Лучшие коэффициенты
Мелгар
Ничья
Расинг Авельянеда
3.70
3.48
2.09
Все Коэффициенты
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Расинг Авельянеда
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