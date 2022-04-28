3:1
Конец матча
1:0
21' ГолИберико Луис
23' Желтая карточкаFabricio Dominguez
33' Желтая карточкаAlexis Arias II
1:0
35' Не забитый пенальтиJavier Correa
37' Желтая карточкаОрсан Орасио
40' Желтая карточкаBernardo Nicolas Cuesta
2:0
52' ГолИберико Луис
55' Желтая карточкаElias Ramos
59' Желтая карточкаИнсуа Эмилиано
3:0
73' ГолBernardo Nicolas Cuesta
80' Желтая карточкаГалеано Леонель
3:1
87' ГолJavier Correa
90' Желтая карточкаEnzo Copetti
Ход матча
21'
1:0
33'
35'
1:0
37'
52'
2:0
55'
59'
73'
80'
87'
3:1
90'
19
Paolo
Reyna
22
Орсан
Орасио
16
Иберико
Луис
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Paolo ReynaЗащитник
- Полузащитник
-
22 Орсан ОрасиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Иберико ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Хоэль СанчесПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
33 Matias Lazo
-
-
-
-
13 Freddy Oncoy
-
-
Главный тренер: Nestor Lorenzo
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
Главный тренер: Fernando Gago
Результаты последних матчей
Мелгар
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Депортиво Мунисипаль - Мелгар 1:3 Мелгар - Универсидад Сезар-Вальехо 1:0 Мелгар - Ривер Плейт Монтевидео 2:0 Универсидад Сан-Мартин - Мелгар 2:0
Куяба - Мелгар 2:0 Мелгар - Карлос Стеин 3:0 Академия Кантолао - Мелгар 0:1 Мелгар - Сенсьяно 1:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Сенсьяно - Мелгар 1:1 Универсидад Кахамарка - Мелгар 3:1 Спорт Уанкайо - Мелгар 3:0 Спортинг Кристал - Мелгар 2:2 Мелгар - Карлос Мануччи 1:0 Мелгар - Университарио Депортес Лима 1:2 Депортиво Мунисипаль - Мелгар 1:3 Мелгар - Универсидад Сан-Мартин 6:0 Академия Кантолао - Мелгар 0:2 Мелгар - Спорт Бойз 1:0 Альянса Лима - Мелгар 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2