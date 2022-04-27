0:1
Первый тайм: 32'
0:1
15' ГолHoracio David Salaberry
Ход матча
15'
13
Joaquim
14
Paulo
III
15
Гава
Рафаэл
21
Marquinhos2
18
Elton
V
- Основной состав
- Вратарь
-
13 JoaquimЗащитник
- Защитник
-
14 Paulo IIIЗащитник
- Защитник
-
15 Гава РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Marquinhos2Полузащитник
-
18 Elton VНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 MarllonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Ewerthon VI
-
37 Jenison
-
-
-
35 Рикельме
-
Главный тренер: Pintado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Клар УолтерЗащитник
-
14 Pablo Lopez2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чори КастроПолузащитник
-
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-
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-
Главный тренер: Gustavo Diaz
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0
Форталеза - Куяба 0:1 Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3 Дом Боско - Куяба 0:1 Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0 Sport Sinop - Куяба 1:1 Куяба - Дом Боско 4:0 Куяба - Академия ФК 4:0 Operario VG - Куяба 0:1 Куяба - Нова-Мутун 3:2 Луверденсе - Куяба 2:1 Униан Рондонополис - Куяба 1:2 Куяба - Акао 3:0
Ривер Плейт Монтевидео
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ривер Плейт Монтевидео - Данубио 0:0 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Мелгар - Ривер Плейт Монтевидео 2:0 Ривер Плейт Монтевидео - Альбион Роверс 4:1
Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Дефенсор Спортинг - Ривер Плейт Монтевидео 3:2 Ривер Плейт Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серро Ларго 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серрито 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Бостон Ривер 1:2 Пласа Колония - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 4:2 Ривер Плейт Монтевидео - Вилья Эспаньола 4:2 Монтевидео Сити Торке - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Атлетико Рентистас - Ривер Плейт Монтевидео 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 0:1