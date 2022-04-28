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  3. Копа Судамерикана: Группа B
Куяба
1:2
Конец матча
Ривер Плейт Монтевидео
0'
0:1
15' Гол
Horacio David Salaberry
35' Желтая карточка
Marcos Montiel
41' Желтая карточка
Joao Maranini
0:2
45' Гол
Pablo Lopez2
1:2
48' Гол
Marquinhos2
54' Желтая карточка
Elton V
54' Желтая карточка
Horacio David Salaberry
90' Желтая карточка
Matias Alfonso
90'+8
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
13
Joaquim
32
Joao
Maranini
14
Paulo
III
16
Miguel
Castro
Rocha
Igor6
15
Гава
Рафаэл
11
Ривас
Кристиан
7
Alesson
Batista
10
Rodriguinho
I
21
Marquinhos2
18
Elton
V
25
Fabrizio
Correa
13
Agustin
Chopitea
44
Аха
Хосе
4
Horacio
David
Salaberry
3
Santiago
Brunelli
47
Клар
Уолтер
14
Pablo
Lopez2
31
Juan
Cruz
De
Los
Santos
20
Nicolas
Fonseca
17
Marcos
Montiel
23
Nicolas
Sosa
Куяба
Ривер Плейт Монтевидео

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0
Форталеза - Куяба 0:1 Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3 Дом Боско - Куяба 0:1 Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0 Sport Sinop - Куяба 1:1 Куяба - Дом Боско 4:0 Куяба - Академия ФК 4:0 Operario VG - Куяба 0:1 Куяба - Нова-Мутун 3:2 Луверденсе - Куяба 2:1 Униан Рондонополис - Куяба 1:2 Куяба - Акао 3:0
Ривер Плейт Монтевидео
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ривер Плейт Монтевидео - Данубио 0:0 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Мелгар - Ривер Плейт Монтевидео 2:0 Ривер Плейт Монтевидео - Альбион Роверс 4:1
Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Дефенсор Спортинг - Ривер Плейт Монтевидео 3:2 Ривер Плейт Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серро Ларго 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серрито 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Бостон Ривер 1:2 Пласа Колония - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 4:2 Ривер Плейт Монтевидео - Вилья Эспаньола 4:2 Монтевидео Сити Торке - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Атлетико Рентистас - Ривер Плейт Монтевидео 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 0:1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Pablo Lopez бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Joao Maranini получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Marcos Montiel получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Horacio David Salaberry бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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