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  3. Копа Судамерикана: Группа F
Антофагаста
0:1
Второй тайм: 63'
Атлетико Гойяненсе
0'
30' Желтая карточка
Edson III
31' Желтая карточка
Marco Collao
0:1
45' Гол
Gabriel Noga
58' Желтая карточка
Byron Nieto
63'

Ход матча

30'
 
Edson III
31'
Marco Collao
 
45'
0:1
Gabriel Noga
58'
Byron Nieto
 
59'
Eric Ahumada
Diego Orellana
 
Лучшие коэффициенты
Антофагаста
Ничья
Атлетико Гойяненсе
3.60
3.34
2.27
Все Коэффициенты
1
Jose
Ignacio
Gonzalez
23
Byron
Nieto
29
Роблес
Андрес
3
Вега
Леандро
14
Salvador
Cordero
24
Brayan
Hurtado
22
Diego
Orellana
10
Jason
Flores
8
Marco
Collao
20
Adrian
Cuadra
9
Manuel
Lopez
22
Роналдо
13
Hayner
14
Gabriel
Noga
4
Ramon
XII
6
Энрике
Артур
II
33
Edson
III
5
Gabriel
Baralhas
21
Leandro
Barcia
7
Shaylon
30
Airton
Sousa
9
Diego
Churin
Антофагаста
Атлетико Гойяненсе

Результаты последних матчей

Антофагаста
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Антофагаста - Уачипато 0:0 Курико Юнидо - Антофагаста 2:0 ЛДУ Кито - Антофагаста 4:0 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3
Ньюбленсе - Антофагаста 1:1 Антофагаста - Унион Ла-Калера 0:0 Антофагаста - Унион Эспаньола 0:1 Антофагаста - Коло-Коло 0:1 Унион Эспаньола - Антофагаста 1:2 Кокимбо Юнидо - Антофагаста 3:2 Аудакс Итальяно - Антофагаста 0:3 Антофагаста - Депортес ла Серена 2:2 Универсидад де Чили - Антофагаста 2:1 Антофагаста - Кобресал 0:1 Антофагаста - Коло-Коло 1:0 О'Хиггинз - Антофагаста 0:0 Аудакс Итальяно - Антофагаста 0:0 Антофагаста - Депортес ла Серена 0:0 Универсидад Католика Чили - Антофагаста 4:0 Антофагаста - Ньюбленсе 2:1
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1
Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2 Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1 КРАК - Атлетико Гойяненсе 0:0 Униан Рондонополис - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Ипора 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 0:2 Goiatuba SC - Атлетико Гойяненсе 0:2 Апаресиденсе - Атлетико Гойяненсе 1:2 Атлетико Гойяненсе - Апаресиденсе 2:0
  • Второй тайм
  • 59'
    Diego Orellana уходит с поля. Eric Ahumada выходит вместо него
  • Желтая карточка
    58'
    Byron Nieto получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Габриэль Нога бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Marco Collao получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Edson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Антофагаста
Ничья
Атлетико Гойяненсе
3.60
3.34
2.27
Все Коэффициенты
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Антофагаста
Атлетико Гойяненсе
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