0:1
Второй тайм: 63'
30' Желтая карточкаEdson III
31' Желтая карточкаMarco Collao
0:1
45' ГолGabriel Noga
58' Желтая карточкаByron Nieto
Ход матча
30'
31'
45'
0:1
58'
23
Byron
Nieto
10
Jason
Flores
22
Роналдо
13
Hayner
14
Gabriel
Noga
33
Edson
III
7
Shaylon
30
Airton
Sousa
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Byron NietoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Jason FloresПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Eric AhumadaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
19 Гари Тельо
-
Главный тренер: Juan Tolisano
- Основной состав
-
22 РоналдоВратарь
-
13 HaynerЗащитник
-
14 Gabriel NogaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Edson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ShaylonПолузащитник
-
30 Airton SousaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 РенанВратарь
- Полузащитник
-
11 Лео ПерейраПолузащитник
-
-
-
19 Rickson
-
-
2 Dudu V1
-
-
Главный тренер: Umberto Louzer
Результаты последних матчей
Антофагаста
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Антофагаста - Уачипато 0:0 Курико Юнидо - Антофагаста 2:0 ЛДУ Кито - Антофагаста 4:0 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3
Ньюбленсе - Антофагаста 1:1 Антофагаста - Унион Ла-Калера 0:0 Антофагаста - Унион Эспаньола 0:1 Антофагаста - Коло-Коло 0:1 Унион Эспаньола - Антофагаста 1:2 Кокимбо Юнидо - Антофагаста 3:2 Аудакс Итальяно - Антофагаста 0:3 Антофагаста - Депортес ла Серена 2:2 Универсидад де Чили - Антофагаста 2:1 Антофагаста - Кобресал 0:1 Антофагаста - Коло-Коло 1:0 О'Хиггинз - Антофагаста 0:0 Аудакс Итальяно - Антофагаста 0:0 Антофагаста - Депортес ла Серена 0:0 Универсидад Католика Чили - Антофагаста 4:0 Антофагаста - Ньюбленсе 2:1
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1
Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2 Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1 КРАК - Атлетико Гойяненсе 0:0 Униан Рондонополис - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Ипора 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 0:2 Goiatuba SC - Атлетико Гойяненсе 0:2 Апаресиденсе - Атлетико Гойяненсе 1:2 Атлетико Гойяненсе - Апаресиденсе 2:0