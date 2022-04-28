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  3. Копа Судамерикана: Группа C
Универсидад Католика
2:0
Второй тайм: 65'
Банфилд
0'
35' Желтая карточка
Gregori Anangono
37' Желтая карточка
Ian Escobar
44' Желтая карточка
Juan Alvarez2
1:0
51' Гол
Диас Исмаэль
2:0
54' Гол
Cristian Martinez Borja
65'
1
Darwin
Cuero
29
Gregori
Anangono
17
Yuber
Antonio
Mosquera
21
Ордоньес
Андерсон
18
Layan
Loor
10
Facundo
Martin
Martinez
4
Kevin
Minda
40
Willian
Cevallos
9
Lisandro
Alzugaray
30
Диас
Исмаэль
19
Cristian
Martinez
Borja
25
Болонья
Энрике
32
Emanuel
Coronel
44
Alejandro
Maciel
6
Лолло
Лусиано
17
Ian
Escobar
16
Alejandro
Cabrera
9
Juan
Manuel
Cruz
22
Juan
Alvarez2
8
Giuliano
Galoppo
11
Урси
Агустин
20
Цвитанич
Дарио
Универсидад Католика
Банфилд

Результаты последних матчей

Универсидад Католика
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Универсидад Католика - Текнико Университарио 4:1 Аукас - Универсидад Католика 3:2 Универсидад Католика - Индепендьенте дель Валле 3:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2
Nueve de Octubre - Универсидад Католика 0:4 Универсидад Католика - Унион Ла-Калера 0:0 Универсидад Католика - Барселона Гуаякиль 1:2 Депортиво Куэнка - Универсидад Католика 0:2 Стронгест - Универсидад Католика 2:1 Универсидад Католика - Макара 2:2 Универсидад Католика - Стронгест 0:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика 2:1 Универсидад Католика - Боливар 2:0 Универсидад Католика - Гуаякиль Сити 1:1 Боливар - Универсидад Католика 1:1 Мушук Руна - Универсидад Католика 1:2 Универсидад Католика - Nueve de Octubre 3:0 Барселона Гуаякиль - Универсидад Католика 1:1 Универсидад Католика - Оренсе 1:0 Дельфин - Универсидад Католика 0:2
Банфилд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0
Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2
  • Второй тайм
  • 64'
    Алехандро Кабрера уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 63'
    Хуан Альварес уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 55'
    Хуан Мануэль Крус уходит с поля. Amos Perales выходит вместо него
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Кристиан Борха бьет в цель!
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Диас Исмаэль бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Хуан Альварес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Ян Эскобар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Gregori Anangono получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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