2:0
Второй тайм: 65'
35' Желтая карточкаGregori Anangono
37' Желтая карточкаIan Escobar
44' Желтая карточкаJuan Alvarez2
1:0
51' ГолДиас Исмаэль
2:0
54' ГолCristian Martinez Borja
Ход матча
35'
37'
44'
51'
1:0
54'
18
Layan
Loor
30
Диас
Исмаэль
17
Ian
Escobar
11
Урси
Агустин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Layan LoorЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диас ИсмаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Чала ВальтерПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Miguel Rondelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ian EscobarЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
14 Amos Perales
-
Главный тренер: Diego Dabove
Результаты последних матчей
Универсидад Католика
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Универсидад Католика - Текнико Университарио 4:1 Аукас - Универсидад Католика 3:2 Универсидад Католика - Индепендьенте дель Валле 3:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2
Nueve de Octubre - Универсидад Католика 0:4 Универсидад Католика - Унион Ла-Калера 0:0 Универсидад Католика - Барселона Гуаякиль 1:2 Депортиво Куэнка - Универсидад Католика 0:2 Стронгест - Универсидад Католика 2:1 Универсидад Католика - Макара 2:2 Универсидад Католика - Стронгест 0:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика 2:1 Универсидад Католика - Боливар 2:0 Универсидад Католика - Гуаякиль Сити 1:1 Боливар - Универсидад Католика 1:1 Мушук Руна - Универсидад Католика 1:2 Универсидад Католика - Nueve de Octubre 3:0 Барселона Гуаякиль - Универсидад Католика 1:1 Универсидад Католика - Оренсе 1:0 Дельфин - Универсидад Католика 0:2
Банфилд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0
Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2