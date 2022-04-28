1:1
Второй тайм: 54'
2' Желтая карточкаCallum Talbot
1:0
40' ГолЛе Фондре Адам
45' Желтая карточкаJin-Seong Park
1:1
50' ГолХан Ге-Вон
52' Желтая карточкаКим Чжин-Гю
Ход матча
40'
1:0
45'
46'
46'
50'
1:1
52'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
48 Владение мячом, % 52
23
Грант
Райан
35
Макгинг
Лиам
26
Хон
Чжон-Хо
95
Ким
Мун-Хван
14
Ли
Сын-Ки
29
Рю
Чжэ-Мун
11
Бэрроу
Моду
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
-
35 Макгинг ЛиамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Patrick Wood
-
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Хон Чжон-ХоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Ким Мун-ХванПолузащитник
-
14 Ли Сын-КиПолузащитник
-
29 Рю Чжэ-МунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Сон Бум-КёнВратарь
-
25 Чои Чул-СунЗащитник
-
23 Ким Чжин-СуЗащитник
-
15 Ку Чжа-РенЗащитник
-
97 Ким Чжин-ГюПолузащитник
-
13 Ким Бо-ГенНападающий
-
27 Мун Сон-МинНападающий
-
-
-
16 You-Heon Lee
-
Главный тренер: Sang-sik Kim
История личных встреч
Сидней
Чонбук Хендай Моторс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0
Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2
Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хоангань Зялай - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Хоангань Зялай 1:0 Йокогама Маринос - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0
Сеонам - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Санджу Санму 1:1 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 0:1 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 2:0 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 0:2 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 3:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 3:2 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 2:3