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  3. Лига чемпионов АФК: Группа H
Сидней
1:1
Второй тайм: 54'
Чонбук Хендай Моторс
0'
2' Желтая карточка
Callum Talbot
1:0
40' Гол
Ле Фондре Адам
45' Желтая карточка
Jin-Seong Park
1:1
50' Гол
Хан Ге-Вон
52' Желтая карточка
Ким Чжин-Гю
54'

Ход матча

2'
Callum Talbot
 
40'
Ле Фондре Адам
(Грант Райан)
1:0
45'
 
Jin-Seong Park
46'
 
Ким Чжин-Су
Jin-Seong Park
46'
 
Ким Чжин-Гю
Юн Ен-Сон
46'
 
Ким Бо-Ген
Ли Сын-Ки
50'
1:1
Хан Ге-Вон
52'
 
Ким Чжин-Гю

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Чонбук Хендай Моторс
3.96
3.52
2.07
Все Коэффициенты
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
35
Макгинг
Лиам
25
Callum
Talbot
32
Patrick
Yazbek
6
Амини
Мустафа
10
Нинкович
Милош
17
Касерес
Энтони
14
Ле
Фондре
Адам
16
Нарсинг
Лусиано
1
Ли
Бум-Су
26
Хон
Чжон-Хо
6
Чхве
Бо-Кюн
5
Юн
Ен-Сон
95
Ким
Мун-Хван
14
Ли
Сын-Ки
29
Рю
Чжэ-Мун
33
Jin-Seong
Park
7
Хан
Ге-Вон
11
Бэрроу
Моду
10
Ильюченко
Станислав
Сидней
4-4-2
Чонбук Хендай Моторс
3-4-2-1

История личных встреч

Сидней
Чонбук Хендай Моторс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:0
ЛЧА
1:0
ЛЧА
2:2

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0
Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2
Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хоангань Зялай - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Хоангань Зялай 1:0 Йокогама Маринос - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0
Сеонам - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Санджу Санму 1:1 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 0:1 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 2:0 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 0:2 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 3:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 3:2 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 2:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Jin-Seong Park получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Ле Фондре Адам бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Callum Talbot получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Чонбук Хендай Моторс
3.96
3.52
2.07
Все Коэффициенты
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