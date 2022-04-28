  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК: Группа H
Сидней
2:3
Конец матча
Чонбук Хендай Моторс
0'
2' Желтая карточка
Callum Talbot
1:0
40' Гол
Ле Фондре Адам
45' Желтая карточка
Jin-Seong Park
1:1
49' Гол
Хан Ге-Вон
51' Желтая карточка
Ким Чжин-Гю
1:2
67' Гол
Ильюченко Станислав
70' Желтая карточка
Касерес Энтони
1:3
78' Гол
Gustavo Souza III
2:3
90' Гол
Patrick Wood
90'+5
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
35
Макгинг
Лиам
25
Callum
Talbot
32
Patrick
Yazbek
6
Амини
Мустафа
10
Нинкович
Милош
17
Касерес
Энтони
14
Ле
Фондре
Адам
16
Нарсинг
Лусиано
1
Ли
Бум-Су
26
Хон
Чжон-Хо
6
Чхве
Бо-Кюн
5
Юн
Ен-Сон
95
Ким
Мун-Хван
14
Ли
Сын-Ки
29
Рю
Чжэ-Мун
33
Jin-Seong
Park
7
Хан
Ге-Вон
11
Бэрроу
Моду
10
Ильюченко
Станислав
Сидней
4-4-2
Чонбук Хендай Моторс
3-4-2-1

История личных встреч

Сидней
Чонбук Хендай Моторс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:0
ЛЧА
1:0
ЛЧА
2:2

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0
Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2
Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хоангань Зялай - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Хоангань Зялай 1:0 Йокогама Маринос - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0
Сеонам - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Санджу Санму 1:1 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 0:1 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 2:0 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 0:2 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 3:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 3:2 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 2:3
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Jin-Seong Park получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Ле Фондре Адам бьет в цель!
    • Желтая карточка
      2'
      Callum Talbot получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сидней 2:3 Чонбук Хендай Моторс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     