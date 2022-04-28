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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
ХИФК
0:0
Первый тайм: 11'
ХИК
0'
10' Желтая карточка
 11'

Ход матча

10'
 
Лучшие коэффициенты
ХИФК
Ничья
ХИК
9.40
4.80
1.38
Все Коэффициенты
13
Бету
Антониу
3
Маттила
Сакари
4
Клинкенберг
Дан
55
Серж
Канон
88
Хинг-Гловер
Макарио
36
Камавуака
Уилсон
6
Малоло
Обед
17
Бакман
Джани
5
Саэс
Фелипе
10
Ерёменко
Сергей
9
Маркканен
Ээро
1
Хазард
Конор
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
19
Терхо
Каспер
6
Жаир
56
Хетемай
Перпарим
37
Танака
Атому
20
Мурило
44
Серраренс
Фабиан
7
Хостикка
Сантери
ХИФК
ХИК

История личных встреч

ХИФК
ХИК

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

25 матчей

12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

12%
44%
44%
3 победы 11 ничьих 11 побед

История матчей

В
1:0
В
0:2
В
0:1
К
0:3
К
2:1
В
3:0
В
4:3
К
1:2
В
0:2
В
1:1
К
1:0
К
1:0
В
2:1
В
2:0
В
0:0
К
4:0
В
2:1
В
0:0
В
2:1
КЛ
3:3
В
1:1
В
1:1
В
1:1
КЛ
2:0
КЛ
2:0

Результаты последних матчей

ХИФК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1
ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3 ХИФК - КуПС 1:5 ХИФК - КТП 2:2 Интер Турку - ХИФК 0:1
ХИК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0
ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    10'
    Бакман Джани получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ХИФК
Ничья
ХИК
9.40
4.80
1.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ХИФК 0:0 ХИК онлайн

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