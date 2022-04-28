Стадион: Bolt Arena
10' Желтая карточкаБакман Джани
23' Желтая карточкаКамавуака Уилсон
0:1
45' ГолТенхо Миро
66' Желтая карточкаМаттила Сакари
0:2
70' ГолРадулович Боян
Ход матча
10'
23'
45'
0:1
66'
70'
0:2
75'
90'
13
Бету
Антониу
55
Серж
Канон
17
Бакман
Джани
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
19
Терхо
Каспер
6
Жаир
37
Танака
Атому
20
Мурило
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Серж КанонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бакман ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Али ЮсифНападающий
-
-
-
21 Eetu Puro
-
Главный тренер: Паателайнен Миксу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
19 Терхо КасперПолузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
-
20 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Браун ДэвидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
ХИФК
ХИК
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
25 матчей
12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
12%
44%
44%
3 победы 11 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
ХИФК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1
ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3 ХИФК - КуПС 1:5 ХИФК - КТП 2:2 Интер Турку - ХИФК 0:1
ХИК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0
ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3